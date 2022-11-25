https://ria.ru/20221125/norilsk-1834223364.html
В Норильске появятся зимний сад и Арктический музей современного искусства
В Норильске появятся зимний сад и Арктический музей современного искусства - РИА Новости, 25.11.2022
В Норильске появятся зимний сад и Арктический музей современного искусства
Компания "Норникель" планирует построить в Норильске Арктический музей современного искусства, зимний сад и IT-парк, сообщил советник заместителя директора... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:30
2022-11-25T16:30
2022-11-25T16:35
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КРАСНОЯРСК, 25 ноя – РИА Новости. Компания "Норникель" планирует построить в Норильске Арктический музей современного искусства, зимний сад и IT-парк, сообщил советник заместителя директора Заполярного филиала "Норникеля" по региональной политике и корпоративным проектам Максим Миронов."В центральной части города в исторической застройке самое красивое здание станет новым форматом – это будет социально-культурный центр, который будет обеспечивать развитие городских сообществ. Планируется построить Арктический музей современного искусства в Норильске, зимний сад. Это очень большие и давние запросы жителей, которые хотят в зимнее время получить капельку лета, которое в Норильске скоротечно", – сказал Миронов на пленарном заседании на форуме "Российская креативная неделя – Сибирь".В городе планируется сделать пешеходной улицу Мира, построить новый кампус Заполярного государственного университета для студентов и приглашенных преподавателей, а также создать IT-парк и многофункциональное образовательное учреждение лицея имени В.И. Долгих.В прошлом году между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и Горно-металлургической компанией "Норильский никель" было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве для реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска до 2024 года.Согласно документу, до 2024 года на развитие города будет выделено 19,8 миллиарда рублей. Еще около 100 миллиардов рублей планируется выделить с 2025 по 2035 годы. Большую часть суммы вложит "Норникель"."Российская креативная неделя – Сибирь" проходит в Красноярске 24-25 ноября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, норильск, красноярск, норильский никель, музеи
Культура, Новости культуры, Норильск, Красноярск, Норильский никель, Музеи
16:30 25.11.2022 (обновлено: 16:35 25.11.2022)
В Норильске появятся зимний сад и Арктический музей современного искусства
В Норильске появятся зимний сад, Арктический музей современного искусства и и IT-парк
КРАСНОЯРСК, 25 ноя – РИА Новости. Компания "Норникель" планирует построить в Норильске Арктический музей современного искусства, зимний сад и IT-парк, сообщил советник заместителя директора Заполярного филиала "Норникеля" по региональной политике и корпоративным проектам Максим Миронов.
"В центральной части города в исторической застройке самое красивое здание станет новым форматом – это будет социально-культурный центр, который будет обеспечивать развитие городских сообществ. Планируется построить Арктический музей современного искусства в Норильске, зимний сад. Это очень большие и давние запросы жителей, которые хотят в зимнее время получить капельку лета, которое в Норильске скоротечно", – сказал Миронов на пленарном заседании на форуме "Российская креативная неделя – Сибирь".
В городе планируется сделать пешеходной улицу Мира, построить новый кампус Заполярного государственного университета для студентов и приглашенных преподавателей, а также создать IT-парк и многофункциональное образовательное учреждение лицея имени В.И. Долгих.
В прошлом году между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и Горно-металлургической компанией "Норильский никель" было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве для реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска до 2024 года.
Согласно документу, до 2024 года на развитие города будет выделено 19,8 миллиарда рублей. Еще около 100 миллиардов рублей планируется выделить с 2025 по 2035 годы. Большую часть суммы вложит "Норникель".
"Российская креативная неделя – Сибирь" проходит в Красноярске 24-25 ноября.