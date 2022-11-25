https://ria.ru/20221125/neft-1834276132.html

Польша придумала неожиданный способ отказаться от российского топлива

Польша придумала неожиданный способ отказаться от российского топлива - РИА Новости, 25.11.2022

Польша придумала неожиданный способ отказаться от российского топлива

Польша потребовала от Евросоюза дополнительных санкций против российского нефтепровода "Дружба", чтобы расторгнуть контракт с Москвой, пишет агентство... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:45

2022-11-25T16:45

2022-11-25T17:32

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Польша потребовала от Евросоюза дополнительных санкций против российского нефтепровода "Дружба", чтобы расторгнуть контракт с Москвой, пишет агентство Bloomberg.В ведомстве также подчеркнули, что работа над санкциями ведется вместе с Германией.Варшава настаивает как на ограничениях в отношении северного участка трубопровода, так и на системе тарифов для стран, которые продолжают получать топливо по южной ветке, — Венгрии, Словакии и Чехии.В Берлине же отметили, что "изучают и обсуждают" выполнение своего обещания прекратить трубопроводный импорт "под высоким давлением". Издание также подчеркнуло, что Польша преследует собственный интерес в вопросе с российским нефтепроводом "Дружба".Поставка нефти по южной ветке "Дружбы" из Украины в Словакию была прервана в четверг из-за отключения электроэнергии. Об этом накануне заявил братиславский телеканал ТА3. Поставки топлива в Чехию, как уточнялось, продолжаются за счет достаточных оперативных запасов в Словакии. При этом поставки нефти в Венгрию планово приостановили, о чем днем ранее рассказал советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин.В ноябре Украина уже дважды приостанавливала прокачку топлива по южной ветке "Дружбы".Нефтепровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

https://ria.ru/20221124/neft-1834060778.html

https://ria.ru/20221124/potolok-1833939798.html

https://ria.ru/20221123/peregovory-1833799032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

цены на нефть, польша, венгрия, словакия, евросоюз, pkn orlen