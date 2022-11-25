16:45 25.11.2022 (обновлено: 17:32 25.11.2022)
Польша придумала неожиданный способ отказаться от российского топлива
Bloomberg: Польша потребовала помощи у Брюсселя, чтобы отказаться от трубопровода "Дружба"
© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия
© AP Photo / Sergey Grits
Рабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Польша потребовала от Евросоюза дополнительных санкций против российского нефтепровода "Дружба", чтобы расторгнуть контракт с Москвой, пишет агентство Bloomberg.
"По нашему мнению, введение дальнейших ограничений, в том числе в отношении северной ветки газопровода "Дружба", требует соответствующих правил на уровне ЕС", — прокомментировали изданию инициативу в Министерстве климата Польши.
В ведомстве также подчеркнули, что работа над санкциями ведется вместе с Германией.
Варшава настаивает как на ограничениях в отношении северного участка трубопровода, так и на системе тарифов для стран, которые продолжают получать топливо по южной ветке, — Венгрии, Словакии и Чехии.
24 ноября, 19:48Поставки нефти из России в Словакию через Украину возобновились
В Берлине же отметили, что "изучают и обсуждают" выполнение своего обещания прекратить трубопроводный импорт "под высоким давлением".
Издание также подчеркнуло, что Польша преследует собственный интерес в вопросе с российским нефтепроводом "Дружба".
"На карту для Польши поставлена конкурентоспособность ведущего нефтеперерабатывающего предприятия страны PKN Orlen, которое обеспокоено тем, что венгерский конкурент MOL получит конкурентное преимущество за счет доступа к более дешевой российской нефти, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые просили не называть их имен", — подытожило агентство.
Поставка нефти по южной ветке "Дружбы" из Украины в Словакию была прервана в четверг из-за отключения электроэнергии. Об этом накануне заявил братиславский телеканал ТА3.
В ноябре Украина уже дважды приостанавливала прокачку топлива по южной ветке "Дружбы".
Нефтепровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).