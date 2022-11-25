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Польша придумала неожиданный способ отказаться от российского топлива - РИА Новости, 25.11.2022
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Польша придумала неожиданный способ отказаться от российского топлива
Польша придумала неожиданный способ отказаться от российского топлива - РИА Новости, 25.11.2022
Польша придумала неожиданный способ отказаться от российского топлива
Польша потребовала от Евросоюза дополнительных санкций против российского нефтепровода "Дружба", чтобы расторгнуть контракт с Москвой, пишет агентство... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:45
2022-11-25T17:32
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Польша потребовала от Евросоюза дополнительных санкций против российского нефтепровода "Дружба", чтобы расторгнуть контракт с Москвой, пишет агентство Bloomberg.В ведомстве также подчеркнули, что работа над санкциями ведется вместе с Германией.Варшава настаивает как на ограничениях в отношении северного участка трубопровода, так и на системе тарифов для стран, которые продолжают получать топливо по южной ветке, — Венгрии, Словакии и Чехии.В Берлине же отметили, что "изучают и обсуждают" выполнение своего обещания прекратить трубопроводный импорт "под высоким давлением". Издание также подчеркнуло, что Польша преследует собственный интерес в вопросе с российским нефтепроводом "Дружба".Поставка нефти по южной ветке "Дружбы" из Украины в Словакию была прервана в четверг из-за отключения электроэнергии. Об этом накануне заявил братиславский телеканал ТА3. Поставки топлива в Чехию, как уточнялось, продолжаются за счет достаточных оперативных запасов в Словакии. При этом поставки нефти в Венгрию планово приостановили, о чем днем ранее рассказал советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин.В ноябре Украина уже дважды приостанавливала прокачку топлива по южной ветке "Дружбы".Нефтепровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
https://ria.ru/20221124/neft-1834060778.html
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цены на нефть, польша, венгрия, словакия, евросоюз, pkn orlen
Цены на нефть, Польша, Венгрия, Словакия, Евросоюз, PKN Orlen
16:45 25.11.2022 (обновлено: 17:32 25.11.2022)
 
Польша придумала неожиданный способ отказаться от российского топлива

Bloomberg: Польша потребовала помощи у Брюсселя, чтобы отказаться от трубопровода "Дружба"

© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Sergey Grits
Рабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Польша потребовала от Евросоюза дополнительных санкций против российского нефтепровода "Дружба", чтобы расторгнуть контракт с Москвой, пишет агентство Bloomberg.

"По нашему мнению, введение дальнейших ограничений, в том числе в отношении северной ветки газопровода "Дружба", требует соответствующих правил на уровне ЕС", — прокомментировали изданию инициативу в Министерстве климата Польши.

В ведомстве также подчеркнули, что работа над санкциями ведется вместе с Германией.
Варшава настаивает как на ограничениях в отношении северного участка трубопровода, так и на системе тарифов для стран, которые продолжают получать топливо по южной ветке, — Венгрии, Словакии и Чехии.
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В Берлине же отметили, что "изучают и обсуждают" выполнение своего обещания прекратить трубопроводный импорт "под высоким давлением".
Издание также подчеркнуло, что Польша преследует собственный интерес в вопросе с российским нефтепроводом "Дружба".
"На карту для Польши поставлена ​​конкурентоспособность ведущего нефтеперерабатывающего предприятия страны PKN Orlen, которое обеспокоено тем, что венгерский конкурент MOL получит конкурентное преимущество за счет доступа к более дешевой российской нефти, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые просили не называть их имен", — подытожило агентство.
Поставка нефти по южной ветке "Дружбы" из Украины в Словакию была прервана в четверг из-за отключения электроэнергии. Об этом накануне заявил братиславский телеканал ТА3.
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Поставки топлива в Чехию, как уточнялось, продолжаются за счет достаточных оперативных запасов в Словакии. При этом поставки нефти в Венгрию планово приостановили, о чем днем ранее рассказал советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин.
В ноябре Украина уже дважды приостанавливала прокачку топлива по южной ветке "Дружбы".
Нефтепровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
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