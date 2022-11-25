https://ria.ru/20221125/neft-1834201876.html

Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен на российскую нефть

Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен на российскую нефть - РИА Новости, 25.11.2022

Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен на российскую нефть

Владимир Зеленский поддержал идею ввести лимит цен на российскую нефть на уровне 30 долларов, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:42

2022-11-25T13:42

2022-11-25T13:42

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский поддержал идею ввести лимит цен на российскую нефть на уровне 30 долларов, передает агентство Блумберг.В четверг газета Politico сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. Как оценивали опрошенные РИА Новости эксперты, это сопоставимо со средней ценой Urals за последние пять лет плюс небольшая премия. При этом Польша выступает за потолок цены в 30 долларов."Я очень признателен нашим балтийским коллегам, польским коллегам, их предложения установить этот потолок на уровне 30 долларов за баррель вполне разумны. Эта идея гораздо лучше", - приводит агентство заявление Зеленского во время выступления по видеосвязи на конференции в Литве.Агентство Блумберг в четверг сообщало, что переговоры ЕС по потолку цен на российскую нефть отложены из-за разногласий между странами и могут возобновиться в пятницу.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.

https://ria.ru/20221125/dizel-1834117734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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