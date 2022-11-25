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Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен на российскую нефть - РИА Новости, 25.11.2022
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Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен на российскую нефть
Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен на российскую нефть - РИА Новости, 25.11.2022
Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен на российскую нефть
Владимир Зеленский поддержал идею ввести лимит цен на российскую нефть на уровне 30 долларов, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:42
2022-11-25T13:42
экономика
россия
польша
владимир зеленский
цены на нефть
нефть
цены
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский поддержал идею ввести лимит цен на российскую нефть на уровне 30 долларов, передает агентство Блумберг.В четверг газета Politico сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. Как оценивали опрошенные РИА Новости эксперты, это сопоставимо со средней ценой Urals за последние пять лет плюс небольшая премия. При этом Польша выступает за потолок цены в 30 долларов."Я очень признателен нашим балтийским коллегам, польским коллегам, их предложения установить этот потолок на уровне 30 долларов за баррель вполне разумны. Эта идея гораздо лучше", - приводит агентство заявление Зеленского во время выступления по видеосвязи на конференции в Литве.Агентство Блумберг в четверг сообщало, что переговоры ЕС по потолку цен на российскую нефть отложены из-за разногласий между странами и могут возобновиться в пятницу.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.
https://ria.ru/20221125/dizel-1834117734.html
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экономика, россия, польша, владимир зеленский, цены на нефть, нефть, цены, в мире, urals, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Польша, Владимир Зеленский, Цены на нефть, Нефть, Цены, В мире, Urals, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
13:42 25.11.2022
 
Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен на российскую нефть

Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен на российскую нефть на уровне 30 долларов

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский поддержал идею ввести лимит цен на российскую нефть на уровне 30 долларов, передает агентство Блумберг.
В четверг газета Politico сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. Как оценивали опрошенные РИА Новости эксперты, это сопоставимо со средней ценой Urals за последние пять лет плюс небольшая премия. При этом Польша выступает за потолок цены в 30 долларов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 09:26Специальная военная операция на Украине
Зеленский попросил Запад предоставить дизель и газ
"Я очень признателен нашим балтийским коллегам, польским коллегам, их предложения установить этот потолок на уровне 30 долларов за баррель вполне разумны. Эта идея гораздо лучше", - приводит агентство заявление Зеленского во время выступления по видеосвязи на конференции в Литве.
Агентство Блумберг в четверг сообщало, что переговоры ЕС по потолку цен на российскую нефть отложены из-за разногласий между странами и могут возобновиться в пятницу.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 13:39
СМИ узнали о разногласиях между странами ЕС по потолку цен на газ
 
ЭкономикаРоссияПольшаВладимир ЗеленскийЦены на нефтьНефтьЦеныВ миреUralsЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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