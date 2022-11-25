https://ria.ru/20221125/nauka-1834223847.html

Путин призвал российские вузы укреплять научный потенциал

Путин призвал российские вузы укреплять научный потенциал - РИА Новости, 25.11.2022

Путин призвал российские вузы укреплять научный потенциал

Российские вузы должны укреплять свой научный потенциал, заявил президент России Владимир Путин, его приветствие участникам в честь 30-летия Союза ректоров... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:42

2022-11-25T14:42

2022-11-25T18:22

общество

владимир путин

россия

российский союз ректоров

андрей фурсенко

наука

вузы

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские вузы должны укреплять свой научный потенциал, заявил президент России Владимир Путин, его приветствие участникам в честь 30-летия Союза ректоров прочитал помощник президента России Андрей Фурсенко."Подчеркну, система высшего образования является нашим мощным интеллектуальным ресурсом. И потому важно, чтобы российские вузы укрепляли свой научный потенциал, становились современными центрами проведения фундаментальных и прикладных исследований, разработки прорывных технологий", - говорится в приветствии Путина.Кроме того, по словам президента, важно, чтобы вузы в тесном взаимодействии с ведущими учёными, бизнесом и будущими работодателями готовили квалифицированные кадры, нацеленные на развитие регионов и всей страны."За прошедшее время Российский Союз ректоров объединил вокруг себя более 600 высших учебных заведений страны, внёс значительный вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественной высшей школы. Отрадно, что вы уделяете приоритетное внимание совершенствованию вузовского образования, повышению его доступности и конкурентоспособности, модернизации профильного законодательства, способствуете духовно-нравственному, патриотическому воспитанию молодежи", - отметил президент.

https://ria.ru/20221124/nauka-1834068540.html

https://sn.ria.ru/20221125/obrazovanie-1834198332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, россия, российский союз ректоров, андрей фурсенко, наука, вузы, навигатор абитуриента, университетская наука