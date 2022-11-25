Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал российские вузы укреплять научный потенциал - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/nauka-1834223847.html
Путин призвал российские вузы укреплять научный потенциал
Путин призвал российские вузы укреплять научный потенциал - РИА Новости, 25.11.2022
Путин призвал российские вузы укреплять научный потенциал
Российские вузы должны укреплять свой научный потенциал, заявил президент России Владимир Путин, его приветствие участникам в честь 30-летия Союза ректоров... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:42
2022-11-25T18:22
общество
владимир путин
россия
российский союз ректоров
андрей фурсенко
наука
вузы
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские вузы должны укреплять свой научный потенциал, заявил президент России Владимир Путин, его приветствие участникам в честь 30-летия Союза ректоров прочитал помощник президента России Андрей Фурсенко."Подчеркну, система высшего образования является нашим мощным интеллектуальным ресурсом. И потому важно, чтобы российские вузы укрепляли свой научный потенциал, становились современными центрами проведения фундаментальных и прикладных исследований, разработки прорывных технологий", - говорится в приветствии Путина.Кроме того, по словам президента, важно, чтобы вузы в тесном взаимодействии с ведущими учёными, бизнесом и будущими работодателями готовили квалифицированные кадры, нацеленные на развитие регионов и всей страны."За прошедшее время Российский Союз ректоров объединил вокруг себя более 600 высших учебных заведений страны, внёс значительный вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественной высшей школы. Отрадно, что вы уделяете приоритетное внимание совершенствованию вузовского образования, повышению его доступности и конкурентоспособности, модернизации профильного законодательства, способствуете духовно-нравственному, патриотическому воспитанию молодежи", - отметил президент.
https://ria.ru/20221124/nauka-1834068540.html
https://sn.ria.ru/20221125/obrazovanie-1834198332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80018d0f1cfb26bc99943f408996020d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, российский союз ректоров, андрей фурсенко, наука, вузы, навигатор абитуриента, университетская наука
Общество, Владимир Путин, Россия, Российский союз ректоров, Андрей Фурсенко, Наука, Вузы, Навигатор абитуриента, Университетская наука
14:42 25.11.2022 (обновлено: 18:22 25.11.2022)
 
Путин призвал российские вузы укреплять научный потенциал

Президент Путин заявил о важности для российских вузов укреплять свой научный потенциал

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские вузы должны укреплять свой научный потенциал, заявил президент России Владимир Путин, его приветствие участникам в честь 30-летия Союза ректоров прочитал помощник президента России Андрей Фурсенко.
"Подчеркну, система высшего образования является нашим мощным интеллектуальным ресурсом. И потому важно, чтобы российские вузы укрепляли свой научный потенциал, становились современными центрами проведения фундаментальных и прикладных исследований, разработки прорывных технологий", - говорится в приветствии Путина.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 20:30Наука
Песков выразил надежду, что наука в России будет модной всегда
Кроме того, по словам президента, важно, чтобы вузы в тесном взаимодействии с ведущими учёными, бизнесом и будущими работодателями готовили квалифицированные кадры, нацеленные на развитие регионов и всей страны.
"За прошедшее время Российский Союз ректоров объединил вокруг себя более 600 высших учебных заведений страны, внёс значительный вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественной высшей школы. Отрадно, что вы уделяете приоритетное внимание совершенствованию вузовского образования, повышению его доступности и конкурентоспособности, модернизации профильного законодательства, способствуете духовно-нравственному, патриотическому воспитанию молодежи", - отметил президент.
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 13:37
Рособрнадзор переориентирует оценку качества образования
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияРоссийский союз ректоровАндрей ФурсенкоНаукаВузыНавигатор абитуриентаУниверситетская наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала