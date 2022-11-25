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Протесты в Молдавии могут сойти на нет, считает эксперт - РИА Новости, 25.11.2022
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Протесты в Молдавии могут сойти на нет, считает эксперт
Протесты в Молдавии могут сойти на нет, считает эксперт - РИА Новости, 25.11.2022
Протесты в Молдавии могут сойти на нет, считает эксперт
Протесты оппозиции в Молдавии явно идут на спад и могут прекратиться из-за усталости граждан и отсутствия видимых результатов, считает политический аналитик... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:22
2022-11-25T17:22
в мире
илан шор
молдавия
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Протесты оппозиции в Молдавии явно идут на спад и могут прекратиться из-за усталости граждан и отсутствия видимых результатов, считает политический аналитик Анатолий Цэрану.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Лидер партии Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, по видеосвязи неоднократно призывал сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны. Но с последнего протеста прошла неделя, а следующая манифестация запланирована лишь на 28 ноября."Наступила определенная усталость граждан, кроме того - слишком долго отсутствует результат. Любые протесты обязательно должны иметь какие-то результаты: либо оппонент уступает, либо происходит наращивание мощностей, к протестам присоединяются новые силы. Но на протестах мы наблюдаем стагнацию и даже уменьшение количества участников, поэтому протесты явно идут на спад, есть риск, что они затухнут", - сказал РИА Новости Цэрану.По его словам, отчасти это может быть связано с тем, что власти пытаются объявить партию "Шор" вне закона."Также нужно учитывать, что эти протесты были связаны с большими финансовыми затратами, а отсутствие результатов означает, что финансы уходят на ветер", - добавил аналитик.Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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в мире, илан шор, молдавия, кишинев, россия
В мире, Илан Шор, Молдавия, Кишинев, Россия
17:22 25.11.2022
 
Протесты в Молдавии могут сойти на нет, считает эксперт

Аналитик Цэрану: протесты в Молдавии могут сойти на нет из-за отсутствия результатов

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Кишиневе
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Родион Прока
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Акция протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Протесты оппозиции в Молдавии явно идут на спад и могут прекратиться из-за усталости граждан и отсутствия видимых результатов, считает политический аналитик Анатолий Цэрану.
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Лидер партии Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, по видеосвязи неоднократно призывал сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны. Но с последнего протеста прошла неделя, а следующая манифестация запланирована лишь на 28 ноября.
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"Наступила определенная усталость граждан, кроме того - слишком долго отсутствует результат. Любые протесты обязательно должны иметь какие-то результаты: либо оппонент уступает, либо происходит наращивание мощностей, к протестам присоединяются новые силы. Но на протестах мы наблюдаем стагнацию и даже уменьшение количества участников, поэтому протесты явно идут на спад, есть риск, что они затухнут", - сказал РИА Новости Цэрану.
По его словам, отчасти это может быть связано с тем, что власти пытаются объявить партию "Шор" вне закона.
"Также нужно учитывать, что эти протесты были связаны с большими финансовыми затратами, а отсутствие результатов означает, что финансы уходят на ветер", - добавил аналитик.
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Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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