https://ria.ru/20221125/moldaviya-1834296754.html

Протесты в Молдавии могут сойти на нет, считает эксперт

Протесты в Молдавии могут сойти на нет, считает эксперт - РИА Новости, 25.11.2022

Протесты в Молдавии могут сойти на нет, считает эксперт

Протесты оппозиции в Молдавии явно идут на спад и могут прекратиться из-за усталости граждан и отсутствия видимых результатов, считает политический аналитик... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:22

2022-11-25T17:22

2022-11-25T17:22

в мире

илан шор

молдавия

кишинев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822621888_0:44:1194:716_1920x0_80_0_0_522355466c18a898ea61ccca0ddf2a94.jpg

КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Протесты оппозиции в Молдавии явно идут на спад и могут прекратиться из-за усталости граждан и отсутствия видимых результатов, считает политический аналитик Анатолий Цэрану.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Лидер партии Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, по видеосвязи неоднократно призывал сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны. Но с последнего протеста прошла неделя, а следующая манифестация запланирована лишь на 28 ноября."Наступила определенная усталость граждан, кроме того - слишком долго отсутствует результат. Любые протесты обязательно должны иметь какие-то результаты: либо оппонент уступает, либо происходит наращивание мощностей, к протестам присоединяются новые силы. Но на протестах мы наблюдаем стагнацию и даже уменьшение количества участников, поэтому протесты явно идут на спад, есть риск, что они затухнут", - сказал РИА Новости Цэрану.По его словам, отчасти это может быть связано с тем, что власти пытаются объявить партию "Шор" вне закона."Также нужно учитывать, что эти протесты были связаны с большими финансовыми затратами, а отсутствие результатов означает, что финансы уходят на ветер", - добавил аналитик.Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221125/moldaviya-1834189319.html

https://ria.ru/20221124/votum-1834050132.html

https://ria.ru/20221123/moldova-1833771991.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илан шор, молдавия, кишинев, россия