https://ria.ru/20221125/moldaviya-1834189319.html
Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос
Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос - РИА Новости, 25.11.2022
Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос
Более 50% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные в пятницу данные социологического РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:17
2022-11-25T13:17
2022-11-25T13:24
в мире
молдавия
кишинев
нато
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные в пятницу данные социологического опроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research.Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 22,4% местных жителей (30,4% опрошенных в сентябре). В то же время 54,5% опрошенных (59,9% ранее) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 23,1% (9,9% ранее) не стали отвечать или не определились.Опрос проводился с 30 октября по 20 ноября, компанией CBS-Research по заказу Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul. В нем приняли участие 1015 человек, погрешность составляет 3%.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
https://radiosputnik.ria.ru/20221026/nato-1826807868.html
https://ria.ru/20221013/moldaviya-1823720656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, НАТО
13:17 25.11.2022 (обновлено: 13:24 25.11.2022)
Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос
CBS-Research: 54,5 процента жителей Молдавии высказались против вступления страны в НАТО