https://ria.ru/20221125/moldaviya-1834189319.html

Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос

Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос - РИА Новости, 25.11.2022

Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос

Более 50% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные в пятницу данные социологического РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:17

2022-11-25T13:17

2022-11-25T13:24

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молдавия

кишинев

нато

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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные в пятницу данные социологического опроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research.Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 22,4% местных жителей (30,4% опрошенных в сентябре). В то же время 54,5% опрошенных (59,9% ранее) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 23,1% (9,9% ранее) не стали отвечать или не определились.Опрос проводился с 30 октября по 20 ноября, компанией CBS-Research по заказу Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul. В нем приняли участие 1015 человек, погрешность составляет 3%.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://radiosputnik.ria.ru/20221026/nato-1826807868.html

https://ria.ru/20221013/moldaviya-1823720656.html

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кишинев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, нато