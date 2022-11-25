https://ria.ru/20221125/moda-1833915914.html

Кожа, перья, леопард: как разумно обновить гардероб в сезон распродаж

Кожа, перья, леопард: как разумно обновить гардероб в сезон распродаж - РИА Новости, 25.11.2022

Кожа, перья, леопард: как разумно обновить гардероб в сезон распродаж

Рождественские распродажи — хороший повод обновить гардероб. Чтобы инвестиции в одежду были разумными, а обновки — практичными, стоит обратить внимание на... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:00

2022-11-25T08:00

2022-11-25T11:26

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Алина Кравцова. Рождественские распродажи — хороший повод обновить гардероб. Чтобы инвестиции в одежду были разумными, а обновки — практичными, стоит обратить внимание на тренды. РИА Новости поинтересовалось у стилистов, дизайнеров и фешен-блогеров, какие вещи прослужат долго, а какие скоро выйдут из моды.Брючный костюм — что новогоКлассический костюм оверсайз ­— по-прежнему самая практичная и супермодная вещь. В этом сезоне актуальны и двойки приталенного силуэта."Но по-прежнему лучше выбирать более объемный верх. Попробуйте жакет на размер больше", — советует Марина Семаева, стилист, член высшего экспертного совета кафедры "Имидж и стиль" Академии социальных технологий, основатель бренда 25.5 STUDIO.Эксперты Telegram-канала "Хроники модной киски" рекомендуют обратить внимание на модели из шерсти, нейлона или кожи. А также предостерегают от покупки двойки серого цвета — оттенок слишком примелькался в прошлом году.Вторая кожаКожаный тотал-лук — один из самых эффектных трендов сезона. Это может быть как элегантный костюм, так и закрытая наглухо куртка в комплекте с обтягивающими брюками. Основатель бренда Patricia Reiss Патриция Райсс предлагает комбинировать вещи из матовой и глянцевой кожи, а также сочетать элементы разных оттенков. "Чтобы не выглядеть в коже слишком вызывающе, выбирайте верх свободный или длиной ниже бедер", — добавляют "Хроники модной киски".Актуальных цветов для кожаных изделий в этом сезоне множество: малиновый, бордовый, коричневый, черный, карамельный, бежевый, хаки, серый, красный, желтый.В стиле ар-декоДекор из перьев в последние несколько лет активно используется для создания вечерних нарядов. Теперь пушистыми вставками можно украшать не только праздничные, но и повседневные образы. Дизайнеры "оперили" трикотажные и вязаные изделия, футболки и лонгсливы, джинсы, брюки и пиджаки.Основатель и дизайнер бренда A.ya Алена Стуруа предлагает носить блестящую рубашку с перьями в сочетании с джинсами или трикотажной юбкой, дополнив их белыми кедами или грубыми ботинками.Блестящие будниБлестящие ткани вслед за перьями перекочевали в повседневный гардероб. Сделать кежуал-образ более нарядным также помогут корсеты и бюстье, которые можно надевать поверх футболок и хлопковых рубашек."Чтобы не переусердствовать, такие вещи лучше сочетать с кедами, а не с туфлями", — отмечает Марина Семаева.Главный цвет сезонаПредставитель Telegram-канала "Хроники модной киски" считает, что главный цвет сезона — красный. Патриция Райсс советует сделать ставку на фуксию. Марина Семаева обращает внимание также на зеленый, светло-сиреневый (Very Peri) и розовый. Среди базовых оттенков доминируют шоколадно-коричневый и черный."Если найдете алое шерстяное мини-платье — берите обязательно", — призывают "Хроники модной киски" и рекомендуют сочетать такую модель с красными плотными колготками на тон темнее.Основатель 25.5 STUDIO обращает внимание, что яркие платья — это скорее вечерний вариант, который лучше дополнить туфлями или босоножками. "Черные полупрозрачные колготки будут хорошо смотреться и с фуксией, и с красным, — добавляет Марина Семаева. — Для более заметных образов идеально подойдет обувь в тон верха".Для повседневной жизни яркие платья лучше "успокоить" — надевать плотные колготки и грубые ботинки.Для уютных зимних вечеровЧтобы выглядеть стильно в трикотаже, нужно выбирать модели свободных силуэтов — правило касается не только джемперов, но и платьев. Новинка сезона — удлиненные рукава, которые можно украшать браслетами.Низкая посадка — отличие от нулевых"Сегодня низкая посадка не такая провокационная, как в нулевые, — объясняет Патриция Райсс. — Юбки и брюки обнажают поясницу и "сухой" пресс, но не ягодицы. К тому же в 2000-е такие джинсы-скинни украшали пайетками, стразами, цепями, камнями и принтами. Сейчас в моде более свободные модели лаконичных силуэтов и благородных оттенков".Стилист советует обратить внимание на брюки карго. Классические модели лучше выбирать со средней или высокой линией талии.Холодно, но красивоДлина мини особенно актуальна. Это могут быть модели из денима, кожи, тонкого трикотажа и шерсти."Не стоит забывать, что мини бывает разной длины, как и ноги хозяйки юбки, — напоминает Патриция Райсс. — Невысокие могут себе позволить максимально короткие модели, высоким же стоит присмотреться к более длинным, чтобы не выглядеть вульгарно".Также эксперт советует не сочетать такие вещи с обтягивающими топами и декольте. Лучше комбинировать их с более сдержанным верхом — кожаной курткой или жакетом.Чтобы избежать излишней откровенности, можно дополнить образ плотными колготками, сапогами-ботфортами, глухим верхом.Максимально теплоДлину макси в этом сезоне дизайнеры предлагают не только для платьев и юбок, но и для пальто и шуб."И это долгоиграющий тренд, — уверена Марина Семаева. — Обратите внимание, что раньше такая длина касалась больше шелковых и плиссированных юбок. Сейчас на пике — костюмный вариант с заниженной посадкой и разрезом сзади. В сочетании с пиджаком в тон — один из самых модных образов сезона".Шелковые юбки миди по-прежнему актуальны — они позволяют привнести нотку женственности в объемные зимние образы."Платья миди различных фасонов могут скорректировать пропорции фигуры. Девушка в таком наряде будет выглядеть достойно и в то же время необыкновенно соблазнительно", — добавляет Патриция Райсс.Леопардовый принтЗвериный окрас можно встретить на свитерах, юбках, экошубах.При сочетании нескольких вещей с леопардовым принтом более крупный рисунок должен быть на верхней части комплекта.На высоких нотахМастхэв аксессуаров — длинные оперные перчатки. "В них можно заправить рукава водолазки или рубашки", — уточняет Патриция Райсс.Актуально этот предмет гардероба будет смотреться с открытыми топами, платьями без рукавов, корсетами и майками.

https://ria.ru/20220828/foto-1810367700.html

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2022

Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

мода, стиль жизни, стиль, одежда