https://ria.ru/20221125/minirovanie-1834104085.html

Не успевший проводить девушку приморец "заминировал" перрон вокзала

Не успевший проводить девушку приморец "заминировал" перрон вокзала - РИА Новости, 25.11.2022

Не успевший проводить девушку приморец "заминировал" перрон вокзала

Молодой человек сообщил о "минировании" перрона железнодорожного вокзала Владивостока из мести сотрудникам службы безопасности, из-за которых он не успел... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T05:58

2022-11-25T05:58

2022-11-25T06:52

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Молодой человек сообщил о "минировании" перрона железнодорожного вокзала Владивостока из мести сотрудникам службы безопасности, из-за которых он не успел проститься с уезжающей девушкой, сообщает управление на транспорте МВД по ДФО."Проходя мимо сотрудницы службы безопасности вокзала, молодой человек сообщил ей, что заминировал первую посадочную платформу. Бдительная женщина моментально сообщила полицейскому патрулю о подозрительном гражданине, и в течение минуты он обрел статус задержанного", - говорится в сообщении.Эвакуацию пассажиров и персонала вокзала не проводили, но транспортные полицейские со служебно-розыскной собакой осмотрели платформу №1. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Вокзал продолжил работу в штатном режиме.Задержанный 20-летний нигде не работающий житель Владивостока пояснил свой поступок местью сотрудникам службы безопасности вокзала, которые обязали его зайти на перрон по установленному маршруту, включая рамку металлодетектора. Из-за этого молодой человек не успел проститься с уезжающей девушкой, отметили в управлении.Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Фигуранту грозит до 3 лет ограничения свободы либо принудительные работы на тот же срок.

https://ria.ru/20221122/shkoly-1833281818.html

https://ria.ru/20221118/minirovanie-1832431007.html

владивосток

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происшествия, владивосток