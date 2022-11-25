https://ria.ru/20221125/minirovanie-1834104085.html
Не успевший проводить девушку приморец "заминировал" перрон вокзала
Не успевший проводить девушку приморец "заминировал" перрон вокзала - РИА Новости, 25.11.2022
Не успевший проводить девушку приморец "заминировал" перрон вокзала
Молодой человек сообщил о "минировании" перрона железнодорожного вокзала Владивостока из мести сотрудникам службы безопасности, из-за которых он не успел... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T05:58
2022-11-25T05:58
2022-11-25T06:52
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Молодой человек сообщил о "минировании" перрона железнодорожного вокзала Владивостока из мести сотрудникам службы безопасности, из-за которых он не успел проститься с уезжающей девушкой, сообщает управление на транспорте МВД по ДФО."Проходя мимо сотрудницы службы безопасности вокзала, молодой человек сообщил ей, что заминировал первую посадочную платформу. Бдительная женщина моментально сообщила полицейскому патрулю о подозрительном гражданине, и в течение минуты он обрел статус задержанного", - говорится в сообщении.Эвакуацию пассажиров и персонала вокзала не проводили, но транспортные полицейские со служебно-розыскной собакой осмотрели платформу №1. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Вокзал продолжил работу в штатном режиме.Задержанный 20-летний нигде не работающий житель Владивостока пояснил свой поступок местью сотрудникам службы безопасности вокзала, которые обязали его зайти на перрон по установленному маршруту, включая рамку металлодетектора. Из-за этого молодой человек не успел проститься с уезжающей девушкой, отметили в управлении.Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Фигуранту грозит до 3 лет ограничения свободы либо принудительные работы на тот же срок.
https://ria.ru/20221122/shkoly-1833281818.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
05:58 25.11.2022 (обновлено: 06:52 25.11.2022)
Не успевший проводить девушку приморец "заминировал" перрон вокзала
Житель Владивостока "заминировал" перрон вокзала, не успев проститься со своей девушкой
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Молодой человек сообщил о "минировании" перрона железнодорожного вокзала Владивостока из мести сотрудникам службы безопасности, из-за которых он не успел проститься с уезжающей девушкой, сообщает управление на транспорте МВД по ДФО.
"Проходя мимо сотрудницы службы безопасности вокзала, молодой человек сообщил ей, что заминировал первую посадочную платформу. Бдительная женщина моментально сообщила полицейскому патрулю о подозрительном гражданине, и в течение минуты он обрел статус задержанного", - говорится в сообщении.
Эвакуацию пассажиров и персонала вокзала не проводили, но транспортные полицейские со служебно-розыскной собакой осмотрели платформу №1. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Вокзал продолжил работу в штатном режиме.
Задержанный 20-летний нигде не работающий житель Владивостока пояснил свой поступок местью сотрудникам службы безопасности вокзала, которые обязали его зайти на перрон по установленному маршруту, включая рамку металлодетектора. Из-за этого молодой человек не успел проститься с уезжающей девушкой, отметили в управлении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Фигуранту грозит до 3 лет ограничения свободы либо принудительные работы на тот же срок.