https://ria.ru/20221125/merkel-1834163948.html
"Без нее страна попала в ад": китайцы поддержали Меркель за слова о Путине
"Без нее страна попала в ад": китайцы поддержали Меркель за слова о Путине - РИА Новости, 25.11.2022
"Без нее страна попала в ад": китайцы поддержали Меркель за слова о Путине
Пользователи китайского портала "Гуаньча" посочувствовали экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель после ее признания о том, что ей не дали наладить диалог с... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:08
2022-11-25T12:08
2022-11-25T12:08
в мире
ангела меркель
владимир путин
эммануэль макрон
россия
германия
украина
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756548803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d5e45790c6a72adf5c95df5a6d04b1c.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пользователи китайского портала "Гуаньча" посочувствовали экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель после ее признания о том, что ей не дали наладить диалог с Россией до начала спецоперации на Украине.Многие комментаторы заметили, что Меркель действовала в интересах не только Германии, но и всего мира, однако столкнулась с неприятием ее позиции. Нынешние власти сталкиваются с последствиями этой проблемы."Невежественные немцы! Меркель боролась за то, чтобы у них была спокойная жизнь, обеспечила бурный рост немецкой экономики и позволила "зеленым" заниматься пустословием. Через два месяца после ее ухода разгорелся конфликт, немецкая промышленность свалилась с облаков в ад, предприятия закрылись, люди потеряли возможность просто мыться и теперь дрожат от холода. Глупое, некомпетентное новое правительство жалуется на Меркель? Они даже не имеют права тронуть ее обувь", — возмутился Жу Хай Цаншань 2."Немцы делают вид, что не видят, что на их собственной земле все еще находятся оккупанты с Запада", — заметил Шуан Янпи."Можно только сказать, что немецкий народ не заслуживает лидерства уровня Меркель, а клоуны из Партии зеленых — это руководство, которого заслуживают немцы", — высказался Hmmmm.Экс-канцлер Германии заявила, что летом 2021 года планировала создать новый отдельный европейский формат переговоров с российским президентом Владимиром Путиным вместе с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС, однако ее инициативу встретили возражениями.Ангела Меркель, руководившая Германией более 16 лет, оставила свой пост в декабре 2021 года. Ее преемником на этой должности стал Олаф Шольц.
https://ria.ru/20220903/shreder-1814167971.html
https://ria.ru/20221024/evropa-1826374084.html
https://ria.ru/20221013/merkel-1823823329.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756548803_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b33b239e87ab96134664b4ba1a4bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ангела меркель, владимир путин, эммануэль макрон, россия, германия, украина, евросоюз
В мире, Ангела Меркель, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Россия, Германия, Украина, Евросоюз
"Без нее страна попала в ад": китайцы поддержали Меркель за слова о Путине
Читатели "Гуаньча" поддержали экс-канцлера ФРГ Меркель после ее слов о диалоге с Путиным
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Пользователи китайского портала "Гуаньча
" посочувствовали экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель после ее признания о том, что ей не дали наладить диалог с Россией до начала спецоперации на Украине.
Многие комментаторы заметили, что Меркель действовала в интересах не только Германии, но и всего мира, однако столкнулась с неприятием ее позиции. Нынешние власти сталкиваются с последствиями этой проблемы.
"Невежественные немцы! Меркель боролась за то, чтобы у них была спокойная жизнь, обеспечила бурный рост немецкой экономики и позволила "зеленым" заниматься пустословием. Через два месяца после ее ухода разгорелся конфликт, немецкая промышленность свалилась с облаков в ад, предприятия закрылись, люди потеряли возможность просто мыться и теперь дрожат от холода. Глупое, некомпетентное новое правительство жалуется на Меркель? Они даже не имеют права тронуть ее обувь", — возмутился Жу Хай Цаншань 2.
"Последний большой политик в Западной Европе до сих пор, после ухода Меркель, все, что осталось в западноевропейской политике — просто политиканы", — пожаловался Чжунхуа Бань Чжуань Ту.
"Немцы делают вид, что не видят, что на их собственной земле все еще находятся оккупанты с Запада", — заметил Шуан Янпи.
"Можно только сказать, что немецкий народ не заслуживает лидерства уровня Меркель, а клоуны из Партии зеленых — это руководство, которого заслуживают немцы", — высказался Hmmmm.
Экс-канцлер Германии заявила, что летом 2021 года планировала создать новый отдельный европейский формат переговоров с российским президентом Владимиром Путиным вместе с Эммануэлем Макроном
в Совете ЕС
, однако ее инициативу встретили возражениями.
Ангела Меркель, руководившая Германией более 16 лет, оставила свой пост в декабре 2021 года. Ее преемником на этой должности стал Олаф Шольц
.