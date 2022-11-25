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"Без нее страна попала в ад": китайцы поддержали Меркель за слова о Путине - РИА Новости, 25.11.2022
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"Без нее страна попала в ад": китайцы поддержали Меркель за слова о Путине
"Без нее страна попала в ад": китайцы поддержали Меркель за слова о Путине - РИА Новости, 25.11.2022
"Без нее страна попала в ад": китайцы поддержали Меркель за слова о Путине
Пользователи китайского портала "Гуаньча" посочувствовали экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель после ее признания о том, что ей не дали наладить диалог с... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:08
2022-11-25T12:08
в мире
ангела меркель
владимир путин
эммануэль макрон
россия
германия
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евросоюз
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пользователи китайского портала "Гуаньча" посочувствовали экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель после ее признания о том, что ей не дали наладить диалог с Россией до начала спецоперации на Украине.Многие комментаторы заметили, что Меркель действовала в интересах не только Германии, но и всего мира, однако столкнулась с неприятием ее позиции. Нынешние власти сталкиваются с последствиями этой проблемы."Невежественные немцы! Меркель боролась за то, чтобы у них была спокойная жизнь, обеспечила бурный рост немецкой экономики и позволила "зеленым" заниматься пустословием. Через два месяца после ее ухода разгорелся конфликт, немецкая промышленность свалилась с облаков в ад, предприятия закрылись, люди потеряли возможность просто мыться и теперь дрожат от холода. Глупое, некомпетентное новое правительство жалуется на Меркель? Они даже не имеют права тронуть ее обувь", — возмутился Жу Хай Цаншань 2."Немцы делают вид, что не видят, что на их собственной земле все еще находятся оккупанты с Запада", — заметил Шуан Янпи."Можно только сказать, что немецкий народ не заслуживает лидерства уровня Меркель, а клоуны из Партии зеленых — это руководство, которого заслуживают немцы", — высказался Hmmmm.Экс-канцлер Германии заявила, что летом 2021 года планировала создать новый отдельный европейский формат переговоров с российским президентом Владимиром Путиным вместе с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС, однако ее инициативу встретили возражениями.Ангела Меркель, руководившая Германией более 16 лет, оставила свой пост в декабре 2021 года. Ее преемником на этой должности стал Олаф Шольц.
https://ria.ru/20220903/shreder-1814167971.html
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в мире, ангела меркель, владимир путин, эммануэль макрон, россия, германия, украина, евросоюз
В мире, Ангела Меркель, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Россия, Германия, Украина, Евросоюз
12:08 25.11.2022
 
"Без нее страна попала в ад": китайцы поддержали Меркель за слова о Путине

Читатели "Гуаньча" поддержали экс-канцлера ФРГ Меркель после ее слов о диалоге с Путиным

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель с уведомлением об отставке
Канцлер Германии Ангела Меркель с уведомлением об отставке - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Ангела Меркель с уведомлением об отставке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пользователи китайского портала "Гуаньча" посочувствовали экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель после ее признания о том, что ей не дали наладить диалог с Россией до начала спецоперации на Украине.
Многие комментаторы заметили, что Меркель действовала в интересах не только Германии, но и всего мира, однако столкнулась с неприятием ее позиции. Нынешние власти сталкиваются с последствиями этой проблемы.
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"Невежественные немцы! Меркель боролась за то, чтобы у них была спокойная жизнь, обеспечила бурный рост немецкой экономики и позволила "зеленым" заниматься пустословием. Через два месяца после ее ухода разгорелся конфликт, немецкая промышленность свалилась с облаков в ад, предприятия закрылись, люди потеряли возможность просто мыться и теперь дрожат от холода. Глупое, некомпетентное новое правительство жалуется на Меркель? Они даже не имеют права тронуть ее обувь", — возмутился Жу Хай Цаншань 2.
"Последний большой политик в Западной Европе до сих пор, после ухода Меркель, все, что осталось в западноевропейской политике — просто политиканы", — пожаловался Чжунхуа Бань Чжуань Ту.
"Немцы делают вид, что не видят, что на их собственной земле все еще находятся оккупанты с Запада", — заметил Шуан Янпи.
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"Можно только сказать, что немецкий народ не заслуживает лидерства уровня Меркель, а клоуны из Партии зеленых — это руководство, которого заслуживают немцы", — высказался Hmmmm.
Экс-канцлер Германии заявила, что летом 2021 года планировала создать новый отдельный европейский формат переговоров с российским президентом Владимиром Путиным вместе с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС, однако ее инициативу встретили возражениями.
Ангела Меркель, руководившая Германией более 16 лет, оставила свой пост в декабре 2021 года. Ее преемником на этой должности стал Олаф Шольц.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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