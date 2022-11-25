https://ria.ru/20221125/merkel-1834163948.html

"Без нее страна попала в ад": китайцы поддержали Меркель за слова о Путине

"Без нее страна попала в ад": китайцы поддержали Меркель за слова о Путине - РИА Новости, 25.11.2022

"Без нее страна попала в ад": китайцы поддержали Меркель за слова о Путине

Пользователи китайского портала "Гуаньча" посочувствовали экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель после ее признания о том, что ей не дали наладить диалог с... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:08

2022-11-25T12:08

2022-11-25T12:08

в мире

ангела меркель

владимир путин

эммануэль макрон

россия

германия

украина

евросоюз

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пользователи китайского портала "Гуаньча" посочувствовали экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель после ее признания о том, что ей не дали наладить диалог с Россией до начала спецоперации на Украине.Многие комментаторы заметили, что Меркель действовала в интересах не только Германии, но и всего мира, однако столкнулась с неприятием ее позиции. Нынешние власти сталкиваются с последствиями этой проблемы."Невежественные немцы! Меркель боролась за то, чтобы у них была спокойная жизнь, обеспечила бурный рост немецкой экономики и позволила "зеленым" заниматься пустословием. Через два месяца после ее ухода разгорелся конфликт, немецкая промышленность свалилась с облаков в ад, предприятия закрылись, люди потеряли возможность просто мыться и теперь дрожат от холода. Глупое, некомпетентное новое правительство жалуется на Меркель? Они даже не имеют права тронуть ее обувь", — возмутился Жу Хай Цаншань 2."Немцы делают вид, что не видят, что на их собственной земле все еще находятся оккупанты с Запада", — заметил Шуан Янпи."Можно только сказать, что немецкий народ не заслуживает лидерства уровня Меркель, а клоуны из Партии зеленых — это руководство, которого заслуживают немцы", — высказался Hmmmm.Экс-канцлер Германии заявила, что летом 2021 года планировала создать новый отдельный европейский формат переговоров с российским президентом Владимиром Путиным вместе с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС, однако ее инициативу встретили возражениями.Ангела Меркель, руководившая Германией более 16 лет, оставила свой пост в декабре 2021 года. Ее преемником на этой должности стал Олаф Шольц.

https://ria.ru/20220903/shreder-1814167971.html

https://ria.ru/20221024/evropa-1826374084.html

https://ria.ru/20221013/merkel-1823823329.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, ангела меркель, владимир путин, эммануэль макрон, россия, германия, украина, евросоюз