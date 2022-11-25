https://ria.ru/20221125/materi-1834101059.html
Песков рассказал, какие темы обсудит Путин с матерями военнослужащих
Песков рассказал, какие темы обсудит Путин с матерями военнослужащих - РИА Новости, 25.11.2022
Песков рассказал, какие темы обсудит Путин с матерями военнослужащих
Президент России Владимир Путин на встрече с матерями российских военных, участвующих в спецоперации, в Кремле в пятницу обсудит все темы, которые они поднимут, РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T03:10
2022-11-25T03:10
2022-11-25T03:25
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с матерями российских военных, участвующих в спецоперации, в Кремле в пятницу обсудит все темы, которые они поднимут, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Те, которые будут они поднимать", - ответил Песков на вопрос о том, какие темы будет обсуждать Путин на встрече с матерями военных. Песков отметил, что Путин поздравит участниц встречи с наступающим Днем матери.Ранее Кремль сообщил, что на встречу приглашены мамы, сыновья которых - мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные - служат в рядах российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
https://ria.ru/20221124/putin-1834071095.html
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, ситуация в днр и лнр
Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
03:10 25.11.2022 (обновлено: 03:25 25.11.2022)
Песков рассказал, какие темы обсудит Путин с матерями военнослужащих
Песков: Путин обсудит все темы с матерями российских военных, участвующих в СВО
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с матерями российских военных, участвующих в спецоперации, в Кремле в пятницу обсудит все темы, которые они поднимут, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Те, которые будут они поднимать", - ответил Песков на вопрос о том, какие темы будет обсуждать Путин на встрече с матерями военных. Песков отметил, что Путин поздравит участниц встречи с наступающим Днем матери.
Ранее Кремль сообщил, что на встречу приглашены мамы, сыновья которых - мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные - служат в рядах российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.