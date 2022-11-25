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Жительница Казани объяснила, почему избила двухлетнюю дочь - РИА Новости, 25.11.2022
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Жительница Казани объяснила, почему избила двухлетнюю дочь
Жительница Казани объяснила, почему избила двухлетнюю дочь - РИА Новости, 25.11.2022
Жительница Казани объяснила, почему избила двухлетнюю дочь
Многодетная мать из Казани заявила, что избила двухлетнюю дочь, потому что посчитала себя оскорбленной после ухода гражданского мужа и решила ему отомстить,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:07
2022-11-25T16:07
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Многодетная мать из Казани заявила, что избила двухлетнюю дочь, потому что посчитала себя оскорбленной после ухода гражданского мужа и решила ему отомстить, отправив видео избиения его ребенка, сообщается на сайте "МВД Медиа".В пятницу следствие возбудило уголовное дело после публикации резонансного видео о жестоком избиении маленького ребенка матерью в Казани по статье об неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156 УК РФ) и об истязании (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ)."Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних в кратчайшие сроки установили личность женщины, наносившей побои своей двухлетней дочери. 34-летняя жительница Казани пояснила, что одна воспитывает троих несовершеннолетних детей, сочла себя оскорбленной уходом своего гражданского мужа и решила ему отомстить, отправив видео избиения его дочери", - говорится в сообщении.По данным ведомства, семья многодетная, с сентября этого года состоит на профилактическом учете как неблагополучная. Со времени постановки на учет сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних неоднократно посещали семью. Дважды женщина была привлечена к административной ответственности статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".Как сообщала ранее прокуратура Татарстана, сейчас все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других – под присмотром в больнице.
https://ria.ru/20221125/rebenok-1834159577.html
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казань
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
16:07 25.11.2022
 
Жительница Казани объяснила, почему избила двухлетнюю дочь

Многодетная мать из Казани избила двухлетнюю дочь из мести гражданскому мужу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Многодетная мать из Казани заявила, что избила двухлетнюю дочь, потому что посчитала себя оскорбленной после ухода гражданского мужа и решила ему отомстить, отправив видео избиения его ребенка, сообщается на сайте "МВД Медиа".
В пятницу следствие возбудило уголовное дело после публикации резонансного видео о жестоком избиении маленького ребенка матерью в Казани по статье об неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156 УК РФ) и об истязании (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ).
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"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних в кратчайшие сроки установили личность женщины, наносившей побои своей двухлетней дочери. 34-летняя жительница Казани пояснила, что одна воспитывает троих несовершеннолетних детей, сочла себя оскорбленной уходом своего гражданского мужа и решила ему отомстить, отправив видео избиения его дочери", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, семья многодетная, с сентября этого года состоит на профилактическом учете как неблагополучная. Со времени постановки на учет сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних неоднократно посещали семью. Дважды женщина была привлечена к административной ответственности статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Как сообщала ранее прокуратура Татарстана, сейчас все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других – под присмотром в больнице.
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ПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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