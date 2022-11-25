https://ria.ru/20221125/mat-1834258953.html

Жительница Казани объяснила, почему избила двухлетнюю дочь

Жительница Казани объяснила, почему избила двухлетнюю дочь - РИА Новости, 25.11.2022

Жительница Казани объяснила, почему избила двухлетнюю дочь

Многодетная мать из Казани заявила, что избила двухлетнюю дочь, потому что посчитала себя оскорбленной после ухода гражданского мужа и решила ему отомстить,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:07

2022-11-25T16:07

2022-11-25T16:07

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Многодетная мать из Казани заявила, что избила двухлетнюю дочь, потому что посчитала себя оскорбленной после ухода гражданского мужа и решила ему отомстить, отправив видео избиения его ребенка, сообщается на сайте "МВД Медиа".В пятницу следствие возбудило уголовное дело после публикации резонансного видео о жестоком избиении маленького ребенка матерью в Казани по статье об неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156 УК РФ) и об истязании (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ)."Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних в кратчайшие сроки установили личность женщины, наносившей побои своей двухлетней дочери. 34-летняя жительница Казани пояснила, что одна воспитывает троих несовершеннолетних детей, сочла себя оскорбленной уходом своего гражданского мужа и решила ему отомстить, отправив видео избиения его дочери", - говорится в сообщении.По данным ведомства, семья многодетная, с сентября этого года состоит на профилактическом учете как неблагополучная. Со времени постановки на учет сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних неоднократно посещали семью. Дважды женщина была привлечена к административной ответственности статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".Как сообщала ранее прокуратура Татарстана, сейчас все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других – под присмотром в больнице.

https://ria.ru/20221125/rebenok-1834159577.html

https://ria.ru/20221125/primore-1834209867.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)