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В Кремле не планируют награждать матерей-героинь в ближайшее время
В Кремле не планируют награждать матерей-героинь в ближайшее время - РИА Новости, 25.11.2022
В Кремле не планируют награждать матерей-героинь в ближайшее время
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о награждении российским лидером Владимиром Путиным матерей-героинь, заявил, что таких... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:07
2022-11-25T13:07
2022-11-25T13:07
общество
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о награждении российским лидером Владимиром Путиным матерей-героинь, заявил, что таких награждений в ближайшей перспективе нет, но исключать это нельзя."Сейчас пока в ближней перспективе каких-то таких награждений нет, но исключать такого нельзя", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин награждать матерей-героинь.Путин в августе подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня". Оно присваивается матерям-гражданкам РФ, родившим и воспитавшим десять и более детей. Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей. Почетное звание "Мать-героиня" ранее существовало в советские времена.
https://ria.ru/20221114/kadyrov-1831395085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия, дмитрий песков
Общество, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле не планируют награждать матерей-героинь в ближайшее время
Песков допустил награждения матерей-героинь, но не в ближайшей перспективе
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о награждении российским лидером Владимиром Путиным матерей-героинь, заявил, что таких награждений в ближайшей перспективе нет, но исключать это нельзя.
"Сейчас пока в ближней перспективе каких-то таких награждений нет, но исключать такого нельзя", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин награждать матерей-героинь.
Путин в августе подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня". Оно присваивается матерям-гражданкам РФ, родившим и воспитавшим десять и более детей. Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей. Почетное звание "Мать-героиня" ранее существовало в советские времена.