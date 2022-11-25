https://ria.ru/20221125/mat-1834186671.html

В Кремле не планируют награждать матерей-героинь в ближайшее время

В Кремле не планируют награждать матерей-героинь в ближайшее время - РИА Новости, 25.11.2022

В Кремле не планируют награждать матерей-героинь в ближайшее время

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о награждении российским лидером Владимиром Путиным матерей-героинь, заявил, что таких... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:07

2022-11-25T13:07

2022-11-25T13:07

общество

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о награждении российским лидером Владимиром Путиным матерей-героинь, заявил, что таких награждений в ближайшей перспективе нет, но исключать это нельзя."Сейчас пока в ближней перспективе каких-то таких награждений нет, но исключать такого нельзя", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин награждать матерей-героинь.Путин в августе подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня". Оно присваивается матерям-гражданкам РФ, родившим и воспитавшим десять и более детей. Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей. Почетное звание "Мать-героиня" ранее существовало в советские времена.

https://ria.ru/20221114/kadyrov-1831395085.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия, дмитрий песков