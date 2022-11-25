https://ria.ru/20221125/mariupol-1834204323.html

В Мариуполе у здания администрации взорвался автомобиль

В Мариуполе у здания администрации взорвался автомобиль - РИА Новости, 25.11.2022

В Мариуполе у здания администрации взорвался автомобиль

Взрыв автомобиля произошел в четверг вечером в районе здания администрации Мариуполя, на месте происшествия нашли тело мужчины, сообщил в пятницу штаб... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:49

2022-11-25T13:49

2022-11-25T13:49

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

мариуполь

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Взрыв автомобиля произошел в четверг вечером в районе здания администрации Мариуполя, на месте происшествия нашли тело мужчины, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."24 ноября 2022 года около 19.00 часов в городе Мариуполе в районе расположения здания администрации города по улице Громовой произошел взрыв автомобиля. При проведении осмотра места происшествия обнаружены останки лица мужского пола. Личность погибшего установлена, им оказался 36-летний местный житель", - говорится в Telegram-канале ведомства.Как отмечается в сообщении, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20221009/vzryv-1822624607.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, донецкая народная республика, мариуполь, россия, ситуация в днр и лнр