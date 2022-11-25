https://ria.ru/20221125/mariupol-1834204323.html
В Мариуполе у здания администрации взорвался автомобиль
В Мариуполе у здания администрации взорвался автомобиль - РИА Новости, 25.11.2022
В Мариуполе у здания администрации взорвался автомобиль
Взрыв автомобиля произошел в четверг вечером в районе здания администрации Мариуполя, на месте происшествия нашли тело мужчины, сообщил в пятницу штаб... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:49
2022-11-25T13:49
2022-11-25T13:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
мариуполь
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Взрыв автомобиля произошел в четверг вечером в районе здания администрации Мариуполя, на месте происшествия нашли тело мужчины, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."24 ноября 2022 года около 19.00 часов в городе Мариуполе в районе расположения здания администрации города по улице Громовой произошел взрыв автомобиля. При проведении осмотра места происшествия обнаружены останки лица мужского пола. Личность погибшего установлена, им оказался 36-летний местный житель", - говорится в Telegram-канале ведомства.Как отмечается в сообщении, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, мариуполь, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Мариуполе у здания администрации взорвался автомобиль
В Мариуполе у здания администрации взорвался автомобиль, один человек погиб