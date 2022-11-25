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В Мариуполе у здания администрации взорвался автомобиль - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/mariupol-1834204323.html
В Мариуполе у здания администрации взорвался автомобиль
В Мариуполе у здания администрации взорвался автомобиль - РИА Новости, 25.11.2022
В Мариуполе у здания администрации взорвался автомобиль
Взрыв автомобиля произошел в четверг вечером в районе здания администрации Мариуполя, на месте происшествия нашли тело мужчины, сообщил в пятницу штаб... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:49
2022-11-25T13:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
мариуполь
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Взрыв автомобиля произошел в четверг вечером в районе здания администрации Мариуполя, на месте происшествия нашли тело мужчины, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."24 ноября 2022 года около 19.00 часов в городе Мариуполе в районе расположения здания администрации города по улице Громовой произошел взрыв автомобиля. При проведении осмотра места происшествия обнаружены останки лица мужского пола. Личность погибшего установлена, им оказался 36-летний местный житель", - говорится в Telegram-канале ведомства.Как отмечается в сообщении, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.
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донецкая народная республика
мариуполь
россия
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происшествия, донецкая народная республика, мариуполь, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:49 25.11.2022
 
В Мариуполе у здания администрации взорвался автомобиль

В Мариуполе у здания администрации взорвался автомобиль, один человек погиб

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости
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Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Взрыв автомобиля произошел в четверг вечером в районе здания администрации Мариуполя, на месте происшествия нашли тело мужчины, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР.
"24 ноября 2022 года около 19.00 часов в городе Мариуполе в районе расположения здания администрации города по улице Громовой произошел взрыв автомобиля. При проведении осмотра места происшествия обнаружены останки лица мужского пола. Личность погибшего установлена, им оказался 36-летний местный житель", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается в сообщении, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 17:21
На трассе гражданского снабжения близ Мелитополя подорвали фугас
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаМариупольРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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