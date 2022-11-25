https://ria.ru/20221125/makeevka-1834206056.html
В Макеевке при обстреле пострадала больница
В Макеевке при обстреле пострадала больница - РИА Новости, 25.11.2022
В Макеевке при обстреле пострадала больница
Инфраструктура клинической больницы в Макеевке повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:53
2022-11-25T13:53
2022-11-25T13:53
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Инфраструктура клинической больницы в Макеевке повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 ноября поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - зафиксированы повреждения инфраструктуры городской клинической больницы № 5", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20221123/rasstrel-1833802146.html
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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
В Макеевке при обстреле пострадала больница
СЦКК: инфраструктура больницы в Макеевке была повреждена при обстреле