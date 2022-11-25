https://ria.ru/20221125/lvov-1834156983.html

Во Львовской области ввели почасовые графики отключения света

Во Львовской области ввели почасовые графики отключения света - РИА Новости, 25.11.2022

Во Львовской области ввели почасовые графики отключения света

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе действуют почасовые графики ограничений электричества, восстановительные... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:48

2022-11-25T11:48

2022-11-25T11:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

львовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137550/73/1375507330_0:132:2000:1257_1920x0_80_0_0_9d7aa9b89d2ecd5d0f15bb7b4111aa80.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе действуют почасовые графики ограничений электричества, восстановительные работы по водоснабжению и электроснабжению продолжаются, есть сложности."Львовщина остается среди областей, где есть трудности с восстановлением водоснабжения и электроснабжения после ракетных ударов... Постепенно решаем, и часть потребителей уже это почувствовала. Работаем, чтобы со светом, теплом, водой и связью в ближайшее время были все. В нашей области сегодня действуют графики почасовых отключений электроэнергии", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.Он отметил, что почасовые графики - вынужденная мера, которая поможет сбалансировать систему и обеспечить энергопитанием всех потребителей.Министерство энергетики Украины сообщало, что после ударов 23 ноября все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html

https://ria.ru/20221124/udary-1833939679.html

украина

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, львовская область