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Во Львовской области ввели почасовые графики отключения света - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/lvov-1834156983.html
Во Львовской области ввели почасовые графики отключения света
Во Львовской области ввели почасовые графики отключения света - РИА Новости, 25.11.2022
Во Львовской области ввели почасовые графики отключения света
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе действуют почасовые графики ограничений электричества, восстановительные... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:48
2022-11-25T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе действуют почасовые графики ограничений электричества, восстановительные работы по водоснабжению и электроснабжению продолжаются, есть сложности."Львовщина остается среди областей, где есть трудности с восстановлением водоснабжения и электроснабжения после ракетных ударов... Постепенно решаем, и часть потребителей уже это почувствовала. Работаем, чтобы со светом, теплом, водой и связью в ближайшее время были все. В нашей области сегодня действуют графики почасовых отключений электроэнергии", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.Он отметил, что почасовые графики - вынужденная мера, которая поможет сбалансировать систему и обеспечить энергопитанием всех потребителей.Министерство энергетики Украины сообщало, что после ударов 23 ноября все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html
https://ria.ru/20221124/udary-1833939679.html
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в мире, украина, львовская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область
11:48 25.11.2022
 
Во Львовской области ввели почасовые графики отключения света

Во Львовской области на западе Украины ввели почасовые графики отключения света

© Fotolia / SeqoyaВид на Львов, Украина
Вид на Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Fotolia / Seqoya
Вид на Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе действуют почасовые графики ограничений электричества, восстановительные работы по водоснабжению и электроснабжению продолжаются, есть сложности.
"Львовщина остается среди областей, где есть трудности с восстановлением водоснабжения и электроснабжения после ракетных ударов... Постепенно решаем, и часть потребителей уже это почувствовала. Работаем, чтобы со светом, теплом, водой и связью в ближайшее время были все. В нашей области сегодня действуют графики почасовых отключений электроэнергии", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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Он отметил, что почасовые графики - вынужденная мера, которая поможет сбалансировать систему и обеспечить энергопитанием всех потребителей.
Министерство энергетики Украины сообщало, что после ударов 23 ноября все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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