Во Львовской области ввели почасовые графики отключения света
Во Львовской области на западе Украины ввели почасовые графики отключения света
Вид на Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе действуют почасовые графики ограничений электричества, восстановительные работы по водоснабжению и электроснабжению продолжаются, есть сложности.
"Львовщина остается среди областей, где есть трудности с восстановлением водоснабжения и электроснабжения после ракетных ударов... Постепенно решаем, и часть потребителей уже это почувствовала. Работаем, чтобы со светом, теплом, водой и связью в ближайшее время были все. В нашей области сегодня действуют графики почасовых отключений электроэнергии", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что почасовые графики - вынужденная мера, которая поможет сбалансировать систему и обеспечить энергопитанием всех потребителей.
Министерство энергетики Украины сообщало, что после ударов 23 ноября все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.