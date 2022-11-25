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МВД Литвы расторгнет договор о сотрудничестве с белорусскими коллегами - РИА Новости, 25.11.2022
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МВД Литвы расторгнет договор о сотрудничестве с белорусскими коллегами
МВД Литвы расторгнет договор о сотрудничестве с белорусскими коллегами - РИА Новости, 25.11.2022
МВД Литвы расторгнет договор о сотрудничестве с белорусскими коллегами
Министерство внутренних дел Литвы сообщило, что расторгает двусторонний договор о сотрудничестве с МВД Белоруссии. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:53
2022-11-25T15:53
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литва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Литвы сообщило, что расторгает двусторонний договор о сотрудничестве с МВД Белоруссии."Министерство внутренних дел расторгает двусторонний договор о сотрудничестве с МВД Белоруссии. Подписанное в 1993 году соглашение предусматривает сотрудничество в сферах управления министерств. По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, практической реализации соглашения не было со времени... президентских выборов в Белоруссии в 2020 году", - говорится в сообщении на сайте министерства.Как отметила глава МВД, Белоруссия "не может быть и не будет партнером Литвы ни во внутренних делах, ни в других сферах", поскольку якобы "продолжает гибридную атаку" и "водворяет нелегальных мигрантов" на территорию Литвы.Отмечается, что Литва на данный момент также приостановила реализацию программ соседства с Белоруссией и Россией, финансируемых Еврокомиссией.
https://ria.ru/20220906/granitsa-1814945110.html
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в мире, белоруссия, литва, россия, еврокомиссия
В мире, Белоруссия, Литва, Россия, Еврокомиссия
15:53 25.11.2022
 
МВД Литвы расторгнет договор о сотрудничестве с белорусскими коллегами

Литва расторгнет договор о сотрудничестве с МВД Белоруссии, подписанный в 1993 году

© РИА Новости / Надежда Кульбине / Перейти в медиабанкОдна из улиц "старого города" в Вильнюсе
Одна из улиц старого города в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Перейти в медиабанк
Одна из улиц "старого города" в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Литвы сообщило, что расторгает двусторонний договор о сотрудничестве с МВД Белоруссии.
"Министерство внутренних дел расторгает двусторонний договор о сотрудничестве с МВД Белоруссии. Подписанное в 1993 году соглашение предусматривает сотрудничество в сферах управления министерств. По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, практической реализации соглашения не было со времени... президентских выборов в Белоруссии в 2020 году", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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Отмечается, что Литва на данный момент также приостановила реализацию программ соседства с Белоруссией и Россией, финансируемых Еврокомиссией.
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