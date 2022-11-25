https://ria.ru/20221125/litva-1834250991.html

МВД Литвы расторгнет договор о сотрудничестве с белорусскими коллегами

МВД Литвы расторгнет договор о сотрудничестве с белорусскими коллегами - РИА Новости, 25.11.2022

МВД Литвы расторгнет договор о сотрудничестве с белорусскими коллегами

Министерство внутренних дел Литвы сообщило, что расторгает двусторонний договор о сотрудничестве с МВД Белоруссии. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:53

2022-11-25T15:53

2022-11-25T15:53

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Литвы сообщило, что расторгает двусторонний договор о сотрудничестве с МВД Белоруссии."Министерство внутренних дел расторгает двусторонний договор о сотрудничестве с МВД Белоруссии. Подписанное в 1993 году соглашение предусматривает сотрудничество в сферах управления министерств. По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, практической реализации соглашения не было со времени... президентских выборов в Белоруссии в 2020 году", - говорится в сообщении на сайте министерства.Как отметила глава МВД, Белоруссия "не может быть и не будет партнером Литвы ни во внутренних делах, ни в других сферах", поскольку якобы "продолжает гибридную атаку" и "водворяет нелегальных мигрантов" на территорию Литвы.Отмечается, что Литва на данный момент также приостановила реализацию программ соседства с Белоруссией и Россией, финансируемых Еврокомиссией.

https://ria.ru/20220906/granitsa-1814945110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, литва, россия, еврокомиссия