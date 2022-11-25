https://ria.ru/20221125/leyptsig-1834240760.html

В Лейпциге хотят переименовать улицу, где находится генконсульство России

В Лейпциге хотят переименовать улицу, где находится генконсульство России - РИА Новости, 25.11.2022

В Лейпциге хотят переименовать улицу, где находится генконсульство России

Россия даст соответствующий ответ на недружественный шаг Лейпцига, решившего переименовать улицу, где находится российское генконсульство, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:27

2022-11-25T15:27

2022-11-25T15:27

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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на недружественный шаг Лейпцига, решившего переименовать улицу, где находится российское генконсульство, заявил РИА Новости генеральный консул Алексей Дронов."Официальное уведомление о переименовании улицы "Турмгутштрассе" в "Борис-Романченко-Штрассе" генконсульство не получало. Вместе с тем, из различных источников, в том числе интернет-сайта города Лейпциг известно, что вышеуказанное предложение было поддержано и утверждено местными властями", - отметил Дронов.По словам дипломата, генконсульство направило запрос в адрес мэра с просьбой разъяснить механизмы и сроки реализации этого решения."Исходим из того, что данная мера не повлияет на работу генконсульства, но Россия, безусловно, не оставит этот недружественный шаг местных властей без соответствующего ответа", - заявил генконсул.

https://ria.ru/20220311/vilnyus-1777614059.html

https://ria.ru/20220516/avstraliya-1788797016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лейпциг, россия