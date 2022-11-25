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В Лейпциге хотят переименовать улицу, где находится генконсульство России
В Лейпциге хотят переименовать улицу, где находится генконсульство России - РИА Новости, 25.11.2022
В Лейпциге хотят переименовать улицу, где находится генконсульство России
Россия даст соответствующий ответ на недружественный шаг Лейпцига, решившего переименовать улицу, где находится российское генконсульство, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:27
2022-11-25T15:27
2022-11-25T15:27
в мире
лейпциг
россия
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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на недружественный шаг Лейпцига, решившего переименовать улицу, где находится российское генконсульство, заявил РИА Новости генеральный консул Алексей Дронов."Официальное уведомление о переименовании улицы "Турмгутштрассе" в "Борис-Романченко-Штрассе" генконсульство не получало. Вместе с тем, из различных источников, в том числе интернет-сайта города Лейпциг известно, что вышеуказанное предложение было поддержано и утверждено местными властями", - отметил Дронов.По словам дипломата, генконсульство направило запрос в адрес мэра с просьбой разъяснить механизмы и сроки реализации этого решения."Исходим из того, что данная мера не повлияет на работу генконсульства, но Россия, безусловно, не оставит этот недружественный шаг местных властей без соответствующего ответа", - заявил генконсул.
https://ria.ru/20220311/vilnyus-1777614059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лейпциг, россия
В Лейпциге хотят переименовать улицу, где находится генконсульство России
В Лейпциге улицу, где находится консульство России, хотят назвать Борис-Романченко-Штрассе