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Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 60,48 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 60,48 рубля - РИА Новости, 25.11.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 60,48 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 9,31 копейки - до 60,4797 рубля, курс евро вырос на 9,48 копейки, до... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:41
2022-11-25T16:41
2022-11-25T16:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 9,31 копейки - до 60,4797 рубля, курс евро вырос на 9,48 копейки, до 62,8762 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 60,48 рубля
Курс доллара на выходные и понедельник вырос до 60,48 рубли, евро — до 62,88 рубля