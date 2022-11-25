https://ria.ru/20221125/kurs-1834274663.html

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 60,48 рубля

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 60,48 рубля - РИА Новости, 25.11.2022

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 60,48 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 9,31 копейки - до 60,4797 рубля, курс евро вырос на 9,48 копейки, до... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:41

2022-11-25T16:41

2022-11-25T16:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 9,31 копейки - до 60,4797 рубля, курс евро вырос на 9,48 копейки, до 62,8762 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа