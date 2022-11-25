https://ria.ru/20221125/krym-1834175312.html
Киев не отказался от намерения вернуть Крым военным путем, считает Песков
Киев не отказался от намерения вернуть Крым военным путем, считает Песков - РИА Новости, 25.11.2022
Киев не отказался от намерения вернуть Крым военным путем, считает Песков
Украина не отказалась от позиции, что Крым должен быть возвращен силовыми методами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:38
2022-11-25T12:38
2022-11-25T13:07
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Украина не отказалась от позиции, что Крым должен быть возвращен силовыми методами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. В интервью газете Financial Times он признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ"."Вы знаете, что с самого начала, и об этом говорил президент неоднократно еще до начала спецоперации, в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это ни что иное как обсуждение темы отчуждения территорий РФ, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Зеленского.
https://ria.ru/20221125/krym-1834155477.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, украина, в мире, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Дмитрий Песков
12:38 25.11.2022 (обновлено: 13:07 25.11.2022)
Киев не отказался от намерения вернуть Крым военным путем, считает Песков
Песков: Киев де-факто не отказался от намерения вернуть Крым военным путем