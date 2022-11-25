https://ria.ru/20221125/krym-1834175312.html

Киев не отказался от намерения вернуть Крым военным путем, считает Песков

Киев не отказался от намерения вернуть Крым военным путем, считает Песков - РИА Новости, 25.11.2022

Киев не отказался от намерения вернуть Крым военным путем, считает Песков

Украина не отказалась от позиции, что Крым должен быть возвращен силовыми методами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:38

2022-11-25T12:38

2022-11-25T13:07

специальная военная операция на украине

киев

украина

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Украина не отказалась от позиции, что Крым должен быть возвращен силовыми методами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. В интервью газете Financial Times он признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ"."Вы знаете, что с самого начала, и об этом говорил президент неоднократно еще до начала спецоперации, в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это ни что иное как обсуждение темы отчуждения территорий РФ, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Зеленского.

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киев

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Варвара Скокшина

киев, украина, в мире, дмитрий песков