https://ria.ru/20221125/krym-1834160610.html

Аксенов опроверг заявления Киева о гибели в Крыму иранских инструкторов

Аксенов опроверг заявления Киева о гибели в Крыму иранских инструкторов - РИА Новости, 25.11.2022

Аксенов опроверг заявления Киева о гибели в Крыму иранских инструкторов

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал феерическим бредом заявление представителей киевской власти о гибели иранских инструкторов. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:58

2022-11-25T11:58

2022-11-25T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал феерическим бредом заявление представителей киевской власти о гибели иранских инструкторов."Секретарь украинского СНБО Данилов рассказал, что в Крыму якобы убиты некие "иранские инструкторы", сообщают СМИ. Феерический бред. Трудно сказать, что это – запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию, которая с радостью слушает любые сказки киевского режима", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, чем "сильнее шатается стул", на котором сидит киевский режим, тем "фантастичнее будут эти сказки".

https://ria.ru/20221122/armyansk-1833314693.html

республика крым

россия

иран

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Кирилл Волков

в мире, сергей аксенов (политик), республика крым, россия, иран, украина, ситуация в днр и лнр