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Аксенов опроверг заявления Киева о гибели в Крыму иранских инструкторов - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/krym-1834160610.html
Аксенов опроверг заявления Киева о гибели в Крыму иранских инструкторов
Аксенов опроверг заявления Киева о гибели в Крыму иранских инструкторов - РИА Новости, 25.11.2022
Аксенов опроверг заявления Киева о гибели в Крыму иранских инструкторов
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал феерическим бредом заявление представителей киевской власти о гибели иранских инструкторов. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:58
2022-11-25T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
сергей аксенов (политик)
республика крым
россия
иран
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал феерическим бредом заявление представителей киевской власти о гибели иранских инструкторов."Секретарь украинского СНБО Данилов рассказал, что в Крыму якобы убиты некие "иранские инструкторы", сообщают СМИ. Феерический бред. Трудно сказать, что это – запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию, которая с радостью слушает любые сказки киевского режима", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, чем "сильнее шатается стул", на котором сидит киевский режим, тем "фантастичнее будут эти сказки".
https://ria.ru/20221122/armyansk-1833314693.html
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в мире, сергей аксенов (политик), республика крым, россия, иран, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Россия, Иран, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:58 25.11.2022 (обновлено: 12:02 25.11.2022)
 
Аксенов опроверг заявления Киева о гибели в Крыму иранских инструкторов

Аксенов назвал заявления Киева о гибели в Крыму иранских инструкторов феерическим бредом

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал феерическим бредом заявление представителей киевской власти о гибели иранских инструкторов.
"Секретарь украинского СНБО Данилов рассказал, что в Крыму якобы убиты некие "иранские инструкторы", сообщают СМИ. Феерический бред. Трудно сказать, что это – запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию, которая с радостью слушает любые сказки киевского режима", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, чем "сильнее шатается стул", на котором сидит киевский режим, тем "фантастичнее будут эти сказки".
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22 ноября, 12:37Специальная военная операция на Украине
Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей из Армянска
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей Аксенов (политик)Республика КрымРоссияИранУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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