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В Госдуме заявили, что попытки Украины посягнуть на Крым обернутся крахом - РИА Новости, 25.11.2022
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В Госдуме заявили, что попытки Украины посягнуть на Крым обернутся крахом
В Госдуме заявили, что попытки Украины посягнуть на Крым обернутся крахом - РИА Новости, 25.11.2022
В Госдуме заявили, что попытки Украины посягнуть на Крым обернутся крахом
Все попытки киевских властей посягнуть на российский Крым обернутся для них крахом, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:43
2022-11-25T11:43
михаил шеремет
украина
госдума рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Все попытки киевских властей посягнуть на российский Крым обернутся для них крахом, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. В интервью газете Financial Times он признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ"."Все попытки украинских националистов и боевиков посягнуть на Крым обернутся для них крахом. Если Зеленский решился играться с темой Крыма, то Россия быстро остудит его пыл. Помимо ударов по военной, энергетической и транспортной инфраструктуре, наша страна для защиты своей территории может задействовать оружие сдерживания", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Крым является неотъемлемой частью России и никаких переговоров насчет его статуса вестись не будет."Крым – это Россия и это свершившийся факт, который должны зарубить себе на носу все западные страны и киевский режим. Россия защищает свои территории, а не торгует ими", - подчеркнул депутат.
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михаил шеремет, украина, госдума рф, политика
Михаил Шеремет, Украина, Госдума РФ, Политика
11:43 25.11.2022
 
В Госдуме заявили, что попытки Украины посягнуть на Крым обернутся крахом

Депутат от Крыма Шеремет: попытки Украины посягнуть на полуостров обернутся крахом

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ в Крыму
Военнослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Все попытки киевских властей посягнуть на российский Крым обернутся для них крахом, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. В интервью газете Financial Times он признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ".
"Все попытки украинских националистов и боевиков посягнуть на Крым обернутся для них крахом. Если Зеленский решился играться с темой Крыма, то Россия быстро остудит его пыл. Помимо ударов по военной, энергетической и транспортной инфраструктуре, наша страна для защиты своей территории может задействовать оружие сдерживания", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Крым является неотъемлемой частью России и никаких переговоров насчет его статуса вестись не будет.
"Крым – это Россия и это свершившийся факт, который должны зарубить себе на носу все западные страны и киевский режим. Россия защищает свои территории, а не торгует ими", - подчеркнул депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
09:54
Эксперт назвал слова Зеленского о Крыме осторожным торгом
 
Михаил ШереметУкраинаГосдума РФПолитика
 
 
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