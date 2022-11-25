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В Крыму заявили, что Зеленскому "никогда не видать" полуострова - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/krym-1834125411.html
В Крыму заявили, что Зеленскому "никогда не видать" полуострова
В Крыму заявили, что Зеленскому "никогда не видать" полуострова - РИА Новости, 25.11.2022
В Крыму заявили, что Зеленскому "никогда не видать" полуострова
Заявление Владимира Зеленского о Крыме лишь имитация деятельности, ему "никогда не видать" полуострова, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:11
2022-11-25T10:49
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
украина
в мире
республика крым
владимир константинов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о Крыме лишь имитация деятельности, ему "никогда не видать" полуострова, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. В интервью газете Financial Times он признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ"."Зеленскому никогда не видать Крыма. И он это знает. Полуостров был, есть и навсегда останется неотъемлемой частью Российской Федерации, что бы не заявляла киевская прослойка профессиональных "возвращальников" Крыма", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, Зеленский продолжает имитировать "возвращение" Крыма, получая за это гонорары от "западных хозяев".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"
https://ria.ru/20221102/zelenskiy-1828738266.html
россия
украина
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владимир зеленский, россия, украина, в мире, республика крым, владимир константинов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Россия, Украина, В мире, Республика Крым, Владимир Константинов, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:11 25.11.2022 (обновлено: 10:49 25.11.2022)
 
В Крыму заявили, что Зеленскому "никогда не видать" полуострова

Спикер парламента Крыма Константинов заявил, что Зеленскому не видать полуострова

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛюди гуляют по набережной Ялты
Люди гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Люди гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о Крыме лишь имитация деятельности, ему "никогда не видать" полуострова, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. В интервью газете Financial Times он признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ".
"Зеленскому никогда не видать Крыма. И он это знает. Полуостров был, есть и навсегда останется неотъемлемой частью Российской Федерации, что бы не заявляла киевская прослойка профессиональных "возвращальников" Крыма", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, Зеленский продолжает имитировать "возвращение" Крыма, получая за это гонорары от "западных хозяев".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ миреРеспублика КрымВладимир КонстантиновСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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