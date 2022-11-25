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Эксперт назвал слова Зеленского о Крыме осторожным торгом - РИА Новости, 25.11.2022
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Эксперт назвал слова Зеленского о Крыме осторожным торгом
Эксперт назвал слова Зеленского о Крыме осторожным торгом - РИА Новости, 25.11.2022
Эксперт назвал слова Зеленского о Крыме осторожным торгом
Заявление Владимира Зеленского о готовности решать вопрос о Крыме невоенным путем - это "осторожный торг", заявил РИА Новости член Совета по межнациональным... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:54
2022-11-25T09:54
владимир зеленский
богдан безпалько
владимир путин
севастополь
украина
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о готовности решать вопрос о Крыме невоенным путем - это "осторожный торг", заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.Ранее Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. В интервью газете Financial Times он признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ"."Пока что это осторожный торг. Зеленский заявляет о том, что готов оставить России Крым обходной риторикой, и соответственно отказаться от военного пути решения по Крыму, о котором он заявлял совсем недавно. То, что он потребует в обмен или что у него потребуют в обмен, пока не ясно, пока это только риторика. Никаких дел, документов, меморандумов - ничего пока нет, только слова", - сказал эксперт, комментируя заявление Зеленского.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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севастополь
украина
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владимир зеленский, богдан безпалько, владимир путин, севастополь, украина, россия, оон, в мире, республика крым
Владимир Зеленский, Богдан Безпалько, Владимир Путин, Севастополь, Украина, Россия, ООН, В мире, Республика Крым
09:54 25.11.2022
 
Эксперт назвал слова Зеленского о Крыме осторожным торгом

Эксперт Безпалько назвал слова президента Украины Зеленского о Крыме осторожным торгом

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о готовности решать вопрос о Крыме невоенным путем - это "осторожный торг", заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Ранее Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. В интервью газете Financial Times он признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ".
"Пока что это осторожный торг. Зеленский заявляет о том, что готов оставить России Крым обходной риторикой, и соответственно отказаться от военного пути решения по Крыму, о котором он заявлял совсем недавно. То, что он потребует в обмен или что у него потребуют в обмен, пока не ясно, пока это только риторика. Никаких дел, документов, меморандумов - ничего пока нет, только слова", - сказал эксперт, комментируя заявление Зеленского.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Владимир ЗеленскийБогдан БезпалькоВладимир ПутинСевастопольУкраинаРоссияООНВ миреРеспублика Крым
 
 
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