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На ремонт дорог в Крыму выделили два миллиарда рублей - РИА Новости, 25.11.2022
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На ремонт дорог в Крыму выделили два миллиарда рублей
На ремонт дорог в Крыму выделили два миллиарда рублей - РИА Новости, 25.11.2022
На ремонт дорог в Крыму выделили два миллиарда рублей
Правительство России выделит из своего резервного фонда 2 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:26
2022-11-25T09:26
экономика
михаил мишустин
владимир путин
ялта
керчь
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство России выделит из своего резервного фонда 2 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина."На ремонт дорог в Крыму из резервного фонда кабмина будет направлено 2 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что дополнительное финансирование позволит отремонтировать 16,1 километра межмуниципальных дорог, а также улицы и дороги общей протяжённостью 41,5 километра в 50 населенных пунктах, в числе которых Керчь, Ялта, Феодосия, Саки, Белогорск и другие.Направить до конца года дополнительные средства на реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог кабмину поручил президент России Владимир Путин по итогам совещания о социально-экономическом развитии Республики Крым и Севастополя.
https://realty.ria.ru/20220331/krym-1781076838.html
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экономика, михаил мишустин, владимир путин, ялта, керчь, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Ялта, Керчь, Россия
09:26 25.11.2022
 
На ремонт дорог в Крыму выделили два миллиарда рублей

Премьер Мишустин выделил из резервного фонда два миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на участке трассы "Таврида" в Крыму
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на участке трассы "Таврида" в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство России выделит из своего резервного фонда 2 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина.
"На ремонт дорог в Крыму из резервного фонда кабмина будет направлено 2 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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На ремонт крыш и фасадов жилых домов Крыма выделят более 1,5 млрд рублей
Уточняется, что дополнительное финансирование позволит отремонтировать 16,1 километра межмуниципальных дорог, а также улицы и дороги общей протяжённостью 41,5 километра в 50 населенных пунктах, в числе которых Керчь, Ялта, Феодосия, Саки, Белогорск и другие.
Направить до конца года дополнительные средства на реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог кабмину поручил президент России Владимир Путин по итогам совещания о социально-экономическом развитии Республики Крым и Севастополя.
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ЭкономикаМихаил МишустинВладимир ПутинЯлтаКерчьРоссия
 
 
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