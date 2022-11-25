https://ria.ru/20221125/krym-1834117856.html

На ремонт дорог в Крыму выделили два миллиарда рублей

На ремонт дорог в Крыму выделили два миллиарда рублей - РИА Новости, 25.11.2022

На ремонт дорог в Крыму выделили два миллиарда рублей

Правительство России выделит из своего резервного фонда 2 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:26

2022-11-25T09:26

2022-11-25T09:26

экономика

михаил мишустин

владимир путин

ялта

керчь

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство России выделит из своего резервного фонда 2 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина."На ремонт дорог в Крыму из резервного фонда кабмина будет направлено 2 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что дополнительное финансирование позволит отремонтировать 16,1 километра межмуниципальных дорог, а также улицы и дороги общей протяжённостью 41,5 километра в 50 населенных пунктах, в числе которых Керчь, Ялта, Феодосия, Саки, Белогорск и другие.Направить до конца года дополнительные средства на реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог кабмину поручил президент России Владимир Путин по итогам совещания о социально-экономическом развитии Республики Крым и Севастополя.

https://realty.ria.ru/20220331/krym-1781076838.html

https://realty.ria.ru/20221102/trassa-1828627583.html

ялта

керчь

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, владимир путин, ялта, керчь, россия