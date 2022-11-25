https://ria.ru/20221125/krym-1834117856.html
На ремонт дорог в Крыму выделили два миллиарда рублей
На ремонт дорог в Крыму выделили два миллиарда рублей - РИА Новости, 25.11.2022
На ремонт дорог в Крыму выделили два миллиарда рублей
Правительство России выделит из своего резервного фонда 2 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:26
2022-11-25T09:26
2022-11-25T09:26
экономика
михаил мишустин
владимир путин
ялта
керчь
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство России выделит из своего резервного фонда 2 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина."На ремонт дорог в Крыму из резервного фонда кабмина будет направлено 2 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что дополнительное финансирование позволит отремонтировать 16,1 километра межмуниципальных дорог, а также улицы и дороги общей протяжённостью 41,5 километра в 50 населенных пунктах, в числе которых Керчь, Ялта, Феодосия, Саки, Белогорск и другие.Направить до конца года дополнительные средства на реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог кабмину поручил президент России Владимир Путин по итогам совещания о социально-экономическом развитии Республики Крым и Севастополя.
https://realty.ria.ru/20220331/krym-1781076838.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, михаил мишустин, владимир путин, ялта, керчь, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Ялта, Керчь, Россия
На ремонт дорог в Крыму выделили два миллиарда рублей
Премьер Мишустин выделил из резервного фонда два миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму