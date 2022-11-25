https://ria.ru/20221125/krakh-1834099320.html

В США пожаловались на крах финансов

В США пожаловались на крах финансов - РИА Новости, 25.11.2022

В США пожаловались на крах финансов

Всего за одно поколение финансы Соединенных Штатов рухнули на всех уровнях управления, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The American... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T02:01

2022-11-25T02:01

2022-11-25T04:16

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нью-йорк (город)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Всего за одно поколение финансы Соединенных Штатов рухнули на всех уровнях управления, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The American Thinker.В частности, упоминается ситуация, сложившаяся в Нью-Йорке. Прогнозируется, что в 2023 финансовом году город соберет 73,3 миллиарда долларов налогов и потратит 101,1 миллиарда. Город получает дотации от штата на 16,8 миллиарда долларов и еще 9,3 миллиарда долларов от Минфина. "Иными словами, без подачек Нью-Йорк — банкрот", - пишет журнал.Напоминается также, что государственный долг США в настоящее время составляет 30,6 триллиона долларов, а социальное обеспечение и все страховые фонды – банкроты."Всего одно поколение разрушило финансовый баланс США напрочь. Следующему поколению придется прыгнуть выше головы, чтобы оставить детям в наследство достойную страну", - резюмирует The American Thinker.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221104/ssha-1829246407.html

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сша, нью-йорк (город), в мире