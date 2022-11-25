02:01 25.11.2022 (обновлено: 04:16 25.11.2022)
В США пожаловались на крах финансов
TAC: финансовый баланс США рухнул на всех уровнях управления за одно поколение
© AP Photo / LM OteroДолларовые банкноты
© AP Photo / LM Otero
Долларовые банкноты. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Всего за одно поколение финансы Соединенных Штатов рухнули на всех уровнях управления, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The American Thinker.
"На всех уровнях власти по всей Америке в бюджетах царит разлад, и ситуация постоянно ухудшается. У "синих" штатов дела идут хуже, чем у "красных" (синий — цвет демократов, красный — республиканцев – Прим. ред.), а у крупных "синих" городов — хуже некуда", утверждается в материале.
В частности, упоминается ситуация, сложившаяся в Нью-Йорке. Прогнозируется, что в 2023 финансовом году город соберет 73,3 миллиарда долларов налогов и потратит 101,1 миллиарда. Город получает дотации от штата на 16,8 миллиарда долларов и еще 9,3 миллиарда долларов от Минфина. "Иными словами, без подачек Нью-Йорк — банкрот", - пишет журнал.
Напоминается также, что государственный долг США в настоящее время составляет 30,6 триллиона долларов, а социальное обеспечение и все страховые фонды – банкроты.
"Всего одно поколение разрушило финансовый баланс США напрочь. Следующему поколению придется прыгнуть выше головы, чтобы оставить детям в наследство достойную страну", - резюмирует The American Thinker.
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