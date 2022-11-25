https://ria.ru/20221125/kosmos-1834199445.html

Австралия выбрала свою первую женщину-астронавта

Австралия выбрала свою первую женщину-астронавта - РИА Новости, 25.11.2022

Австралия выбрала свою первую женщину-астронавта

Спустя месяцы тщательного отбора доктор наук Меганн Крисчен стала первой женщиной-астронавтом Австралии, заявил глава Австралийского космического агентства... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:39

2022-11-25T13:39

2022-11-25T13:39

наука

космос - риа наука

австралия

палермо

европейское космическое агентство

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Спустя месяцы тщательного отбора доктор наук Меганн Крисчен стала первой женщиной-астронавтом Австралии, заявил глава Австралийского космического агентства Энрико Палермо.Палермо рассказал порталу Sky News Australia, что выбор Крисчен в качестве первой женщины-космонавта — "замечательный результат", который показывает, что "все возможно"."У Меганн будет контракт с Европейским космическим агентством, где она будет проходить обучение и медицинские осмотры. Она войдет в список "призывников" для потенциальных космических миссий, которые соответствуют ее конкретной области знаний как ученого", —пояснил глава агентства.Меганн Крисчен — материаловед и атмосферный физик. В 2014 году она получила докторскую степень за исследования в области водорода.

https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html

https://ria.ru/20220216/kosmonavt-1773130945.html

австралия

палермо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, австралия, палермо, европейское космическое агентство