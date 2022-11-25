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Австралия выбрала свою первую женщину-астронавта - РИА Новости, 25.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221125/kosmos-1834199445.html
Австралия выбрала свою первую женщину-астронавта
Австралия выбрала свою первую женщину-астронавта - РИА Новости, 25.11.2022
Австралия выбрала свою первую женщину-астронавта
Спустя месяцы тщательного отбора доктор наук Меганн Крисчен стала первой женщиной-астронавтом Австралии, заявил глава Австралийского космического агентства... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:39
2022-11-25T13:39
наука
космос - риа наука
австралия
палермо
европейское космическое агентство
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Спустя месяцы тщательного отбора доктор наук Меганн Крисчен стала первой женщиной-астронавтом Австралии, заявил глава Австралийского космического агентства Энрико Палермо.Палермо рассказал порталу Sky News Australia, что выбор Крисчен в качестве первой женщины-космонавта — "замечательный результат", который показывает, что "все возможно"."У Меганн будет контракт с Европейским космическим агентством, где она будет проходить обучение и медицинские осмотры. Она войдет в список "призывников" для потенциальных космических миссий, которые соответствуют ее конкретной области знаний как ученого", —пояснил глава агентства.Меганн Крисчен — материаловед и атмосферный физик. В 2014 году она получила докторскую степень за исследования в области водорода.
https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html
https://ria.ru/20220216/kosmonavt-1773130945.html
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космос - риа наука, австралия, палермо, европейское космическое агентство
Наука, Космос - РИА Наука, Австралия, Палермо, Европейское космическое агентство
13:39 25.11.2022
 
Австралия выбрала свою первую женщину-астронавта

Первой женщиной-астронавтом Австралии стала доктор наук Меганн Крисчен

CC BY 2.0 / Sebastiaan ter Burg / Доктор наук Меганн Крисчен
Доктор наук Меганн Крисчен - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
CC BY 2.0 / Sebastiaan ter Burg /
Доктор наук Меганн Крисчен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Спустя месяцы тщательного отбора доктор наук Меганн Крисчен стала первой женщиной-астронавтом Австралии, заявил глава Австралийского космического агентства Энрико Палермо.
Палермо рассказал порталу Sky News Australia, что выбор Крисчен в качестве первой женщины-космонавта — "замечательный результат", который показывает, что "все возможно".
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"У Меганн будет контракт с Европейским космическим агентством, где она будет проходить обучение и медицинские осмотры. Она войдет в список "призывников" для потенциальных космических миссий, которые соответствуют ее конкретной области знаний как ученого", —пояснил глава агентства.
Меганн Крисчен — материаловед и атмосферный физик. В 2014 году она получила докторскую степень за исследования в области водорода.
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