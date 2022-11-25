https://ria.ru/20221125/kontrol-1834201125.html

Эксперт предложил создать систему контроля качества в винном туризме России

Эксперт предложил создать систему контроля качества в винном туризме России - РИА Новости, 25.11.2022

Эксперт предложил создать систему контроля качества в винном туризме России

Российский винный туризм нуждается в создании системы контроля качества для его развития, заявил глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:40

2022-11-25T13:40

2022-11-25T13:40

туризм

новости - туризм

россия

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский винный туризм нуждается в создании системы контроля качества для его развития, заявил глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по гастрономическому туризму, генеральный директор Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, выступая на сессии Первого российского винодельческого форума."Если мы хотим винный туризм рассматривать как создающуюся систему в стране, то и нужно подходить системно. Вопросы качества являются основополагающими. Нужно разработать понятные для всех критерии качества. Я бы порекомендовал создать некую систему контроля качества винного туризма", - сказал Гелибтерман.Он уточнил, что перед этим нужно разобраться со статистикой и изучить имеющиеся ресурсы в винном туризме. "При разработке системы необходимо опираться на международный опыт, который в том числе касается качества сервиса и обслуживания", - пояснил Гелибтерман.

https://ria.ru/20221124/vino-1834013073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, российский союз туриндустрии (рст)