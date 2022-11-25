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Эксперт предложил создать систему контроля качества в винном туризме России - РИА Новости, 25.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221125/kontrol-1834201125.html
Эксперт предложил создать систему контроля качества в винном туризме России
Эксперт предложил создать систему контроля качества в винном туризме России - РИА Новости, 25.11.2022
Эксперт предложил создать систему контроля качества в винном туризме России
Российский винный туризм нуждается в создании системы контроля качества для его развития, заявил глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:40
2022-11-25T13:40
туризм
новости - туризм
россия
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский винный туризм нуждается в создании системы контроля качества для его развития, заявил глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по гастрономическому туризму, генеральный директор Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, выступая на сессии Первого российского винодельческого форума."Если мы хотим винный туризм рассматривать как создающуюся систему в стране, то и нужно подходить системно. Вопросы качества являются основополагающими. Нужно разработать понятные для всех критерии качества. Я бы порекомендовал создать некую систему контроля качества винного туризма", - сказал Гелибтерман.Он уточнил, что перед этим нужно разобраться со статистикой и изучить имеющиеся ресурсы в винном туризме. "При разработке системы необходимо опираться на международный опыт, который в том числе касается качества сервиса и обслуживания", - пояснил Гелибтерман.
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новости - туризм, россия, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ)
13:40 25.11.2022
 
Эксперт предложил создать систему контроля качества в винном туризме России

Эксперт Гелибтерман: российский винный туризм нуждается в создании системы контроля

© РИА Новости / Ольга РаспоповаВинодельня в Крыму
Винодельня в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Ольга Распопова
Винодельня в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский винный туризм нуждается в создании системы контроля качества для его развития, заявил глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по гастрономическому туризму, генеральный директор Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, выступая на сессии Первого российского винодельческого форума.
"Если мы хотим винный туризм рассматривать как создающуюся систему в стране, то и нужно подходить системно. Вопросы качества являются основополагающими. Нужно разработать понятные для всех критерии качества. Я бы порекомендовал создать некую систему контроля качества винного туризма", - сказал Гелибтерман.
Он уточнил, что перед этим нужно разобраться со статистикой и изучить имеющиеся ресурсы в винном туризме. "При разработке системы необходимо опираться на международный опыт, который в том числе касается качества сервиса и обслуживания", - пояснил Гелибтерман.
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