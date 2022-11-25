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В Приднестровье обвинили Кишинев в незаконных действиях в зоне безопасности - РИА Новости, 25.11.2022
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В Приднестровье обвинили Кишинев в незаконных действиях в зоне безопасности
В Приднестровье обвинили Кишинев в незаконных действиях в зоне безопасности - РИА Новости, 25.11.2022
В Приднестровье обвинили Кишинев в незаконных действиях в зоне безопасности
Незаконные действия полиции Молдавии в зоне безопасности могут привести к конфликтному противостоянию с милицией Приднестровья, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T01:45
2022-11-25T01:45
в мире
олег беляков
молдавия
кишинев
бендеры
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ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Незаконные действия полиции Молдавии в зоне безопасности могут привести к конфликтному противостоянию с милицией Приднестровья, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанной республики Олег Беляков (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье).В качестве примера он привел произошедшее накануне задержание сотрудниками молдавской полиции в Бендерах гражданина Приднестровья, который был тайно вывезен из Бендер и уже находится в Кишиневе. Как утверждается, этот гражданин находится в Молдавии в розыске и против него возбуждено два уголовных дела."Молдавские полицейские, во-первых, не поставили в известность органы правопорядка Приднестровья и Объединенную контрольную комиссию, во-вторых, нарушили принцип территориальности. Поэтому мы считаем эти действия незаконными", - сказал Беляков."Более того, молдавская полиция, превышая свои полномочия, нарушает права граждан Приднестровья, проводя аресты, задержание, привлечение к юридической ответственности по нормам законодательства Молдовы, не распространяющегося на территории Приднестровья, а также тайные похищения людей и вывоз их на территорию Молдовы", - отметил сопредседатель ОКК."Все это неминуемо может привести к опасному конфликтному противостоянию полиции и милиции и, как следствие, обострению ситуации в зоне безопасности", - подчеркнул Беляков.По его словам, на следующем заседании ОКК ожидается объяснение от молдавской делегации.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221118/pridnestrove-1832646831.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221021/moldaviya-1825769333.html
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в мире, олег беляков, молдавия, кишинев, бендеры
В мире, Олег Беляков, Молдавия, Кишинев, Бендеры
01:45 25.11.2022
 
В Приднестровье обвинили Кишинев в незаконных действиях в зоне безопасности

В ПМР заявили, что незаконные действия полиции Молдавии могут спровоцировать конфликт

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Незаконные действия полиции Молдавии в зоне безопасности могут привести к конфликтному противостоянию с милицией Приднестровья, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанной республики Олег Беляков (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье).
В качестве примера он привел произошедшее накануне задержание сотрудниками молдавской полиции в Бендерах гражданина Приднестровья, который был тайно вывезен из Бендер и уже находится в Кишиневе. Как утверждается, этот гражданин находится в Молдавии в розыске и против него возбуждено два уголовных дела.
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"Молдавские полицейские, во-первых, не поставили в известность органы правопорядка Приднестровья и Объединенную контрольную комиссию, во-вторых, нарушили принцип территориальности. Поэтому мы считаем эти действия незаконными", - сказал Беляков.
"Более того, молдавская полиция, превышая свои полномочия, нарушает права граждан Приднестровья, проводя аресты, задержание, привлечение к юридической ответственности по нормам законодательства Молдовы, не распространяющегося на территории Приднестровья, а также тайные похищения людей и вывоз их на территорию Молдовы", - отметил сопредседатель ОКК.
"Все это неминуемо может привести к опасному конфликтному противостоянию полиции и милиции и, как следствие, обострению ситуации в зоне безопасности", - подчеркнул Беляков.
По его словам, на следующем заседании ОКК ожидается объяснение от молдавской делегации.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреОлег БеляковМолдавияКишиневБендеры
 
 
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