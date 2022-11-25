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Патриарх Кирилл встретится с детьми из Донбасса

Патриарх Кирилл встретится с детьми из Донбасса - РИА Новости, 25.11.2022

Патриарх Кирилл встретится с детьми из Донбасса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с детьми Донбасса в храме Христа Спасителя 1 декабря, сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T20:48

2022-11-25T20:48

2022-11-25T21:17

религия

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донбасс

ярославская область

калужская область

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с детьми Донбасса в храме Христа Спасителя 1 декабря, сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.Встреча, говорится в сообщении, станет духовной составляющей культурной и гуманитарной программы благотворительного фонда "Спасая детство", который в 2022 году уже организовывал помощь пострадавшим жителям Донбасса. В ходе гуманитарной программы "Дети Донбасса в гостях у Патриарха" дети с пострадавших территорий смогли познакомиться с культурной жизнью в столице Российской Федерации, побывать на экскурсиях и получить духовную поддержку от патриарха.В программе, по информации пресс-службы, также принимают участие 50 легкоатлетов в возрасте от 5 до 17 лет. С 7 ноября по 28 декабря делегация и сопровождающие их тренеры будут находиться на спортивных сборах в Ярославской области, занимаясь в спортивной школе, подведомственной фонду. Также с 16 ноября по 28 декабря в спортивном комплексе "Центральный" в Калужской области будут заниматься 37 детей-спортсменов из другой делегации — хоккеисты и волейболисты в возрасте от 14 до 17 лет. Они будут восстанавливать физическое и психологическое здоровье, заниматься спортом с профессиональными тренерами, и участвовать в культурных мероприятиях.

https://ria.ru/20221124/miro-1833971089.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), донбасс, ярославская область, калужская область, русская православная церковь