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Патриарх Кирилл встретится с детьми из Донбасса - РИА Новости, 25.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221125/kirill-1834359381.html
Патриарх Кирилл встретится с детьми из Донбасса
Патриарх Кирилл встретится с детьми из Донбасса - РИА Новости, 25.11.2022
Патриарх Кирилл встретится с детьми из Донбасса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с детьми Донбасса в храме Христа Спасителя 1 декабря, сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T20:48
2022-11-25T21:17
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
донбасс
ярославская область
калужская область
русская православная церковь
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с детьми Донбасса в храме Христа Спасителя 1 декабря, сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.Встреча, говорится в сообщении, станет духовной составляющей культурной и гуманитарной программы благотворительного фонда "Спасая детство", который в 2022 году уже организовывал помощь пострадавшим жителям Донбасса. В ходе гуманитарной программы "Дети Донбасса в гостях у Патриарха" дети с пострадавших территорий смогли познакомиться с культурной жизнью в столице Российской Федерации, побывать на экскурсиях и получить духовную поддержку от патриарха.В программе, по информации пресс-службы, также принимают участие 50 легкоатлетов в возрасте от 5 до 17 лет. С 7 ноября по 28 декабря делегация и сопровождающие их тренеры будут находиться на спортивных сборах в Ярославской области, занимаясь в спортивной школе, подведомственной фонду. Также с 16 ноября по 28 декабря в спортивном комплексе "Центральный" в Калужской области будут заниматься 37 детей-спортсменов из другой делегации — хоккеисты и волейболисты в возрасте от 14 до 17 лет. Они будут восстанавливать физическое и психологическое здоровье, заниматься спортом с профессиональными тренерами, и участвовать в культурных мероприятиях.
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донбасс
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патриарх кирилл (владимир гундяев), донбасс, ярославская область, калужская область, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Донбасс, Ярославская область, Калужская область, Русская православная церковь
20:48 25.11.2022 (обновлено: 21:17 25.11.2022)
 
Патриарх Кирилл встретится с детьми из Донбасса

Патриарх Кирилл 1 декабря встретится с детьми из Донбасса в храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с детьми Донбасса в храме Христа Спасителя 1 декабря, сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
"1 декабря 2022 года в 17:00 в Храме Христа Спасителя, в рамках реализации гуманитарной миссии "Дети Донбасса в гостях у Патриарха", состоится встреча участников детских делегаций Донбасса со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Во время встречи дети смогут пообщаться со святейшим патриархом, получить его первосвятительское благословение и духовную поддержку в сложный период их жизненного пути", - сообщили журналистам в патриаршей пресс-службе.
Встреча, говорится в сообщении, станет духовной составляющей культурной и гуманитарной программы благотворительного фонда "Спасая детство", который в 2022 году уже организовывал помощь пострадавшим жителям Донбасса. В ходе гуманитарной программы "Дети Донбасса в гостях у Патриарха" дети с пострадавших территорий смогли познакомиться с культурной жизнью в столице Российской Федерации, побывать на экскурсиях и получить духовную поддержку от патриарха.
В программе, по информации пресс-службы, также принимают участие 50 легкоатлетов в возрасте от 5 до 17 лет. С 7 ноября по 28 декабря делегация и сопровождающие их тренеры будут находиться на спортивных сборах в Ярославской области, занимаясь в спортивной школе, подведомственной фонду. Также с 16 ноября по 28 декабря в спортивном комплексе "Центральный" в Калужской области будут заниматься 37 детей-спортсменов из другой делегации — хоккеисты и волейболисты в возрасте от 14 до 17 лет. Они будут восстанавливать физическое и психологическое здоровье, заниматься спортом с профессиональными тренерами, и участвовать в культурных мероприятиях.
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