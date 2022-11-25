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Энергохолдинг ДТЭК сообщил об обеспечении Киева электричеством лишь на 30% - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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https://ria.ru/20221125/kiev-1834375566.html
Энергохолдинг ДТЭК сообщил об обеспечении Киева электричеством лишь на 30%
Энергохолдинг ДТЭК сообщил об обеспечении Киева электричеством лишь на 30% - РИА Новости, 25.11.2022
Энергохолдинг ДТЭК сообщил об обеспечении Киева электричеством лишь на 30%
Киев обеспечен электроэнергией только на 30%, заявил генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T22:08
2022-11-25T22:08
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
киев
украина
россия
дтэк
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Киев обеспечен электроэнергией только на 30%, заявил генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко."Нам хватает мощности только на 30% потребления жителей города (Киев - ред.)", - сказал Фоменко в эфире единого украинского телемарафона.Он добавил, что сейчас электроэнергию в домах Киева включают на три-четыре часа с перерывом в восемь часов. В области же ситуация "более критичная", так как "вклад" внесла непогода, также повредившая энергосистему региона. Восстановление сетей все еще ведется, заявил Фоменко.Вернутся к плановым отключениям электроэнергии по графику в столичном регионе Фоменко планирует к понедельнику.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://radiosputnik.ria.ru/20221105/elektroenergiya-1829343941.html
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в мире, жкх, денис шмыгаль, киев, украина, россия, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Киев, Украина, Россия, ДТЭК
22:08 25.11.2022
 
Энергохолдинг ДТЭК сообщил об обеспечении Киева электричеством лишь на 30%

Энергохолдингу ДТЭК хватает мощности только на 30% потребления жителей Киева

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Киев обеспечен электроэнергией только на 30%, заявил генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко.
"Нам хватает мощности только на 30% потребления жителей города (Киев - ред.)", - сказал Фоменко в эфире единого украинского телемарафона.
Он добавил, что сейчас электроэнергию в домах Киева включают на три-четыре часа с перерывом в восемь часов. В области же ситуация "более критичная", так как "вклад" внесла непогода, также повредившая энергосистему региона. Восстановление сетей все еще ведется, заявил Фоменко.
Вернутся к плановым отключениям электроэнергии по графику в столичном регионе Фоменко планирует к понедельнику.
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В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДенис ШмыгальКиевУкраинаРоссияДТЭК
 
 
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