https://ria.ru/20221125/kiev-1834375566.html

Энергохолдинг ДТЭК сообщил об обеспечении Киева электричеством лишь на 30%

Энергохолдинг ДТЭК сообщил об обеспечении Киева электричеством лишь на 30% - РИА Новости, 25.11.2022

Энергохолдинг ДТЭК сообщил об обеспечении Киева электричеством лишь на 30%

Киев обеспечен электроэнергией только на 30%, заявил генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T22:08

2022-11-25T22:08

2022-11-25T22:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Киев обеспечен электроэнергией только на 30%, заявил генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко."Нам хватает мощности только на 30% потребления жителей города (Киев - ред.)", - сказал Фоменко в эфире единого украинского телемарафона.Он добавил, что сейчас электроэнергию в домах Киева включают на три-четыре часа с перерывом в восемь часов. В области же ситуация "более критичная", так как "вклад" внесла непогода, также повредившая энергосистему региона. Восстановление сетей все еще ведется, заявил Фоменко.Вернутся к плановым отключениям электроэнергии по графику в столичном регионе Фоменко планирует к понедельнику.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://radiosputnik.ria.ru/20221105/elektroenergiya-1829343941.html

https://ria.ru/20221125/kiev-1834147598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, жкх, денис шмыгаль, киев, украина, россия, дтэк