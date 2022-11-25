Энергохолдинг ДТЭК сообщил об обеспечении Киева электричеством лишь на 30%
Энергохолдингу ДТЭК хватает мощности только на 30% потребления жителей Киева
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Киев обеспечен электроэнергией только на 30%, заявил генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко.
"Нам хватает мощности только на 30% потребления жителей города (Киев - ред.)", - сказал Фоменко в эфире единого украинского телемарафона.
Он добавил, что сейчас электроэнергию в домах Киева включают на три-четыре часа с перерывом в восемь часов. В области же ситуация "более критичная", так как "вклад" внесла непогода, также повредившая энергосистему региона. Восстановление сетей все еще ведется, заявил Фоменко.
Вернутся к плановым отключениям электроэнергии по графику в столичном регионе Фоменко планирует к понедельнику.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.