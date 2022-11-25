https://ria.ru/20221125/kiev-1834147598.html
Украинские СМИ сообщили о пустых полках в продуктовых магазинах Киева
Украинские СМИ сообщили о пустых полках в продуктовых магазинах Киева - РИА Новости, 25.11.2022
Украинские СМИ сообщили о пустых полках в продуктовых магазинах Киева
Жители украинской столицы активно раскупают продукты, хлебные полки опустели, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:20
2022-11-25T11:20
2022-11-25T12:04
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украина
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жители украинской столицы активно раскупают продукты, хлебные полки опустели, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Местные паблики публикуют видео с пустыми полками и очередями в киевских магазинах", — говорится в публикации.На кассах образовались длинные очереди.Издание опубликовало несколько видео, на одном из которых покупатели разобрали с прилавков супермаркета все хлебобулочные изделия, не оставив ни одной буханки.По информации мэра Киева Виталия Кличко, в трети домов города восстановлена подача отопления. Также в течение дня энергетики планируют подключать электричество по очереди для всех потребителей на три часа.Российские вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.В среду Министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
11:20 25.11.2022 (обновлено: 12:04 25.11.2022)
Украинские СМИ сообщили о пустых полках в продуктовых магазинах Киева
Украинские СМИ рассказали о пустых полках и очередях в киевских магазинах
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Жители украинской столицы активно раскупают продукты, хлебные полки опустели, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"
в Telegram-канале.
"Местные паблики публикуют видео с пустыми полками и очередями в киевских магазинах", — говорится в публикации.
На кассах образовались длинные очереди.
Издание опубликовало несколько видео, на одном из которых покупатели разобрали с прилавков супермаркета все хлебобулочные изделия, не оставив ни одной буханки.
По информации мэра Киева
Виталия Кличко, в трети домов города восстановлена подача отопления. Также в течение дня энергетики планируют подключать электричество по очереди для всех потребителей на три часа.
Российские вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины
— от Харькова и Киева до Львова
и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин
, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России
.
В среду Министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.