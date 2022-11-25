https://ria.ru/20221125/kharkov-1834358717.html

Мэр Харькова заявил, что продолжит говорить на русском языке с горожанами

Мэр Харькова заявил, что продолжит говорить на русском языке с горожанами - РИА Новости, 25.11.2022

Мэр Харькова заявил, что продолжит говорить на русском языке с горожанами

Мэр Харькова Игорь Терехов, ранее оштрафованный за использование русского языка, заявил, что в разговорах с жителями города продолжит общаться на русском. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T20:40

2022-11-25T20:40

2022-11-25T21:54

в мире

тарас креминь

харьков

украина

сша

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756145739_0:295:3077:2026_1920x0_80_0_0_d1b45c0505131f6401aebdba97eb40d0.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов, ранее оштрафованный за использование русского языка, заявил, что в разговорах с жителями города продолжит общаться на русском.Во время выступления в эфире единого новостного телемарафона журналистка попросила градоначальника прокомментировать инцидент со взысканием. При этом она похвалила мэра за использование украинского языка, подчеркнув, что до этого он всю жизнь говорил на русском."Конечно, официально буду разговаривать на украинском языке, а что касается моего общения с харьковчанами — я буду общаться на русском языке, потому что это язык, на котором 80 процентов харьковчан сегодня говорят, нужно быть очень аккуратным и осторожным в языковом вопросе", — заявил Терехов, чередуя украинскую и русскую лексику.Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что мэра Харькова оштрафовали за использование негосударственного языка во время обращений к гражданам Украины. Он уточнил, что речь идет о выступлении в эфире национального телемарафона. За это нарушение в рамках закона Украины предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара США). Омбудсмен также вынес Терехову "предупреждение" за ведение страницы в социальных сетях не на государственном языке.Государственный язык на Украине — украинский. При этом конституция страны в теории гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств". В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная языковая комиссия и введена должность уполномоченного по защите украинского языка.

https://ria.ru/20221118/zakonoproekt-1832476582.html

https://ria.ru/20221111/yazyk-1830669330.html

харьков

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тарас креминь, харьков, украина, сша, верховная рада украины