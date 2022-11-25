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Мэр Харькова заявил, что продолжит говорить на русском языке с горожанами - РИА Новости, 25.11.2022
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Мэр Харькова заявил, что продолжит говорить на русском языке с горожанами
Мэр Харькова заявил, что продолжит говорить на русском языке с горожанами - РИА Новости, 25.11.2022
Мэр Харькова заявил, что продолжит говорить на русском языке с горожанами
Мэр Харькова Игорь Терехов, ранее оштрафованный за использование русского языка, заявил, что в разговорах с жителями города продолжит общаться на русском. РИА Новости, 25.11.2022
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в мире
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сша
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов, ранее оштрафованный за использование русского языка, заявил, что в разговорах с жителями города продолжит общаться на русском.Во время выступления в эфире единого новостного телемарафона журналистка попросила градоначальника прокомментировать инцидент со взысканием. При этом она похвалила мэра за использование украинского языка, подчеркнув, что до этого он всю жизнь говорил на русском."Конечно, официально буду разговаривать на украинском языке, а что касается моего общения с харьковчанами — я буду общаться на русском языке, потому что это язык, на котором 80 процентов харьковчан сегодня говорят, нужно быть очень аккуратным и осторожным в языковом вопросе", — заявил Терехов, чередуя украинскую и русскую лексику.Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что мэра Харькова оштрафовали за использование негосударственного языка во время обращений к гражданам Украины. Он уточнил, что речь идет о выступлении в эфире национального телемарафона. За это нарушение в рамках закона Украины предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара США). Омбудсмен также вынес Терехову "предупреждение" за ведение страницы в социальных сетях не на государственном языке.Государственный язык на Украине — украинский. При этом конституция страны в теории гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств". В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная языковая комиссия и введена должность уполномоченного по защите украинского языка.
https://ria.ru/20221118/zakonoproekt-1832476582.html
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в мире, тарас креминь, харьков, украина, сша, верховная рада украины
В мире, Тарас Креминь, Харьков, Украина, США, Верховная Рада Украины
20:40 25.11.2022 (обновлено: 21:54 25.11.2022)
 
Мэр Харькова заявил, что продолжит говорить на русском языке с горожанами

Мэр Харькова будет говорить с горожанами на русском языке даже после штрафа

CC BY-SA 4.0 / Sergey Bobok / Игорь Терехов
Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Sergey Bobok /
Игорь Терехов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов, ранее оштрафованный за использование русского языка, заявил, что в разговорах с жителями города продолжит общаться на русском.
Во время выступления в эфире единого новостного телемарафона журналистка попросила градоначальника прокомментировать инцидент со взысканием. При этом она похвалила мэра за использование украинского языка, подчеркнув, что до этого он всю жизнь говорил на русском.
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"Конечно, официально буду разговаривать на украинском языке, а что касается моего общения с харьковчанами — я буду общаться на русском языке, потому что это язык, на котором 80 процентов харьковчан сегодня говорят, нужно быть очень аккуратным и осторожным в языковом вопросе", — заявил Терехов, чередуя украинскую и русскую лексику.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что мэра Харькова оштрафовали за использование негосударственного языка во время обращений к гражданам Украины. Он уточнил, что речь идет о выступлении в эфире национального телемарафона. За это нарушение в рамках закона Украины предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара США). Омбудсмен также вынес Терехову "предупреждение" за ведение страницы в социальных сетях не на государственном языке.
Государственный язык на Украине — украинский. При этом конституция страны в теории гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств". В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная языковая комиссия и введена должность уполномоченного по защите украинского языка.
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