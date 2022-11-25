15:27 25.11.2022 (обновлено: 15:45 25.11.2022)
В Харькове восстановили водоснабжение
"Харьковводоканал": во всех районах Харькова восстановили водоснабжение
Панорама Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Харькове восстановлено водоснабжение, сообщает в пятницу коммунальное предприятие "Харьковводоканал".
"КП "Харьковводоканал" оперативно завершило работы по возобновлению водоснабжения во всех районах города... Сегодня, 25 ноября, водоснабжение абонентов осуществляется бесперебойно в полном объеме. Однако, обращаем внимание, что при отключении электроэнергии снова возможны ограничения и прекращение подачи воды", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
В сообщении отмечается, что все насосные станции предприятия "Харьковводоканал" после возобновления подачи электроэнергии работают в нормальном режиме.
Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
22 ноября, 18:26На Украине разработали план на случай блэкаута