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В Харькове восстановили водоснабжение - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Харькове восстановили водоснабжение
В Харькове восстановили водоснабжение - РИА Новости, 25.11.2022
В Харькове восстановили водоснабжение
В Харькове восстановлено водоснабжение, сообщает в пятницу коммунальное предприятие "Харьковводоканал". РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:27
2022-11-25T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
харьков
украина
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Харькове восстановлено водоснабжение, сообщает в пятницу коммунальное предприятие "Харьковводоканал"."КП "Харьковводоканал" оперативно завершило работы по возобновлению водоснабжения во всех районах города... Сегодня, 25 ноября, водоснабжение абонентов осуществляется бесперебойно в полном объеме. Однако, обращаем внимание, что при отключении электроэнергии снова возможны ограничения и прекращение подачи воды", - говорится в сообщении на сайте предприятия.В сообщении отмечается, что все насосные станции предприятия "Харьковводоканал" после возобновления подачи электроэнергии работают в нормальном режиме.Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221124/kharkov-1833860266.html
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в мире, денис шмыгаль, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Харьков, Украина
15:27 25.11.2022 (обновлено: 15:45 25.11.2022)
 
В Харькове восстановили водоснабжение

"Харьковводоканал": во всех районах Харькова восстановили водоснабжение

© Fotolia / lester120Панорама Харькова
Панорама Харькова - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Харькове восстановлено водоснабжение, сообщает в пятницу коммунальное предприятие "Харьковводоканал".
"КП "Харьковводоканал" оперативно завершило работы по возобновлению водоснабжения во всех районах города... Сегодня, 25 ноября, водоснабжение абонентов осуществляется бесперебойно в полном объеме. Однако, обращаем внимание, что при отключении электроэнергии снова возможны ограничения и прекращение подачи воды", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
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Харьковские власти заявили о проблемах с электроснабжением в регионе
В сообщении отмечается, что все насосные станции предприятия "Харьковводоканал" после возобновления подачи электроэнергии работают в нормальном режиме.
Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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