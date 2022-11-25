https://ria.ru/20221125/kharkov-1834240583.html

В Харькове восстановили водоснабжение

В Харькове восстановили водоснабжение - РИА Новости, 25.11.2022

В Харькове восстановили водоснабжение

В Харькове восстановлено водоснабжение, сообщает в пятницу коммунальное предприятие "Харьковводоканал". РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:27

2022-11-25T15:27

2022-11-25T15:45

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Харькове восстановлено водоснабжение, сообщает в пятницу коммунальное предприятие "Харьковводоканал"."КП "Харьковводоканал" оперативно завершило работы по возобновлению водоснабжения во всех районах города... Сегодня, 25 ноября, водоснабжение абонентов осуществляется бесперебойно в полном объеме. Однако, обращаем внимание, что при отключении электроэнергии снова возможны ограничения и прекращение подачи воды", - говорится в сообщении на сайте предприятия.В сообщении отмечается, что все насосные станции предприятия "Харьковводоканал" после возобновления подачи электроэнергии работают в нормальном режиме.Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221124/kharkov-1833860266.html

https://ria.ru/20221122/blekaut-1833460023.html

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис шмыгаль, харьков, украина