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ФАС разрешила франчайзи KFC приобрести бизнес Yum! Restaurants - РИА Новости, 25.11.2022
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ФАС разрешила франчайзи KFC приобрести бизнес Yum! Restaurants
ФАС разрешила франчайзи KFC приобрести бизнес Yum! Restaurants - РИА Новости, 25.11.2022
ФАС разрешила франчайзи KFC приобрести бизнес Yum! Restaurants
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants, включая 70... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:03
2022-11-25T09:03
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
kfc
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants, включая 70 ресторанов сети, сообщает ведомство."ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Смарт Сервис Лтд" о приобретении российского бизнеса KFC. …В результате сделки приобретатель получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов", - говорится в сообщении.Уточняется, что "Смарт Сервис Лтд" планирует приобрести у кипрской компании "Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед" 100% долей в уставном капитале "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс". При этом после заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's, права на который также передаются по сделке.Также ФАС провела оценку влияния сделки на конкуренцию в рамках регионов присутствия компаний и не выявила пересечения видов деятельности ее участников. Кроме того, рынок общественного питания в целом оценивается как высоконкурентный, предпосылки для возникновения или усиления доминирующего положения отсутствуют, отметили в ведомстве.По мнению ФАС, сделка не повлияет на состояние конкуренции на товарных рынках общественного питания. "Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в пределах страны", - заключили в антимонопольной службе.В начале марта Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи. А позже компания сообщила, что подписала договор продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис Лтд".
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), kfc
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), KFC
09:03 25.11.2022
 
ФАС разрешила франчайзи KFC приобрести бизнес Yum! Restaurants

ФАС разрешила ижевскому франчайзи KFC приобрести бизнес Yum! Restaurants

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВывеска ресторана KFC в Москве
Вывеска ресторана KFC в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вывеска ресторана KFC в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants, включая 70 ресторанов сети, сообщает ведомство.
"ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Смарт Сервис Лтд" о приобретении российского бизнеса KFC. …В результате сделки приобретатель получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "Смарт Сервис Лтд" планирует приобрести у кипрской компании "Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед" 100% долей в уставном капитале "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс". При этом после заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's, права на который также передаются по сделке.
Также ФАС провела оценку влияния сделки на конкуренцию в рамках регионов присутствия компаний и не выявила пересечения видов деятельности ее участников. Кроме того, рынок общественного питания в целом оценивается как высоконкурентный, предпосылки для возникновения или усиления доминирующего положения отсутствуют, отметили в ведомстве.
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По мнению ФАС, сделка не повлияет на состояние конкуренции на товарных рынках общественного питания. "Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в пределах страны", - заключили в антимонопольной службе.
В начале марта Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи. А позже компания сообщила, что подписала договор продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис Лтд".
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)KFC
 
 
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