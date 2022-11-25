https://ria.ru/20221125/kfc-1834113864.html
ФАС разрешила франчайзи KFC приобрести бизнес Yum! Restaurants
ФАС разрешила франчайзи KFC приобрести бизнес Yum! Restaurants - РИА Новости, 25.11.2022
ФАС разрешила франчайзи KFC приобрести бизнес Yum! Restaurants
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants, включая 70... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:03
2022-11-25T09:03
2022-11-25T09:03
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
kfc
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants, включая 70 ресторанов сети, сообщает ведомство."ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Смарт Сервис Лтд" о приобретении российского бизнеса KFC. …В результате сделки приобретатель получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов", - говорится в сообщении.Уточняется, что "Смарт Сервис Лтд" планирует приобрести у кипрской компании "Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед" 100% долей в уставном капитале "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс". При этом после заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's, права на который также передаются по сделке.Также ФАС провела оценку влияния сделки на конкуренцию в рамках регионов присутствия компаний и не выявила пересечения видов деятельности ее участников. Кроме того, рынок общественного питания в целом оценивается как высоконкурентный, предпосылки для возникновения или усиления доминирующего положения отсутствуют, отметили в ведомстве.По мнению ФАС, сделка не повлияет на состояние конкуренции на товарных рынках общественного питания. "Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в пределах страны", - заключили в антимонопольной службе.В начале марта Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи. А позже компания сообщила, что подписала договор продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис Лтд".
https://ria.ru/20221028/kfc-1827415928.html
https://ria.ru/20221124/shtraf-1834072182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), kfc
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), KFC
ФАС разрешила франчайзи KFC приобрести бизнес Yum! Restaurants
ФАС разрешила ижевскому франчайзи KFC приобрести бизнес Yum! Restaurants
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants, включая 70 ресторанов сети, сообщает ведомство.
"ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Смарт Сервис Лтд" о приобретении российского бизнеса KFC. …В результате сделки приобретатель получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "Смарт Сервис Лтд" планирует приобрести у кипрской компании "Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед" 100% долей в уставном капитале "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс". При этом после заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's, права на который также передаются по сделке.
Также ФАС провела оценку влияния сделки на конкуренцию в рамках регионов присутствия компаний и не выявила пересечения видов деятельности ее участников. Кроме того, рынок общественного питания в целом оценивается как высоконкурентный, предпосылки для возникновения или усиления доминирующего положения отсутствуют, отметили в ведомстве.
По мнению ФАС, сделка не повлияет на состояние конкуренции на товарных рынках общественного питания. "Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в пределах страны", - заключили в антимонопольной службе.
В начале марта Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи. А позже компания сообщила, что подписала договор продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис Лтд".