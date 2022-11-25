https://ria.ru/20221125/kfc-1834113864.html

ФАС разрешила франчайзи KFC приобрести бизнес Yum! Restaurants

ФАС разрешила франчайзи KFC приобрести бизнес Yum! Restaurants - РИА Новости, 25.11.2022

ФАС разрешила франчайзи KFC приобрести бизнес Yum! Restaurants

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants, включая 70... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:03

2022-11-25T09:03

2022-11-25T09:03

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

kfc

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants, включая 70 ресторанов сети, сообщает ведомство."ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Смарт Сервис Лтд" о приобретении российского бизнеса KFC. …В результате сделки приобретатель получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов", - говорится в сообщении.Уточняется, что "Смарт Сервис Лтд" планирует приобрести у кипрской компании "Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед" 100% долей в уставном капитале "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс". При этом после заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's, права на который также передаются по сделке.Также ФАС провела оценку влияния сделки на конкуренцию в рамках регионов присутствия компаний и не выявила пересечения видов деятельности ее участников. Кроме того, рынок общественного питания в целом оценивается как высоконкурентный, предпосылки для возникновения или усиления доминирующего положения отсутствуют, отметили в ведомстве.По мнению ФАС, сделка не повлияет на состояние конкуренции на товарных рынках общественного питания. "Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в пределах страны", - заключили в антимонопольной службе.В начале марта Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи. А позже компания сообщила, что подписала договор продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис Лтд".

https://ria.ru/20221028/kfc-1827415928.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), kfc