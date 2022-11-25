https://ria.ru/20221125/kazaki-1834324972.html
Путин отметил особое место казаков в истории России
Путин отметил особое место казаков в истории России - РИА Новости, 25.11.2022
Путин отметил особое место казаков в истории России
Казаки занимают в истории России особое место, они всегда были впереди, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:37
2022-11-25T18:37
2022-11-25T18:37
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Казаки занимают в истории России особое место, они всегда были впереди, заявил президент Владимир Путин."Казаки с коней пересели на автомобили, пользуясь этим успешно. Ну это, повторю еще раз, – особая каста, и в истории России они занимают особое место, всегда были слаженными людьми, всегда были на боевом посту и всегда были впереди, это совершенно очевидные вещи. Было так всегда в истории России, были впереди, потому что все началось с того, что их главная задача – это была охрана рубежей", – сказал Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20221124/dobrovolets-1833894283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин отметил особое место казаков в истории России
Путин: казаки занимают особое место в истории России, они всегда впереди