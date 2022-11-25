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Путин отметил особое место казаков в истории России - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин отметил особое место казаков в истории России
Путин отметил особое место казаков в истории России - РИА Новости, 25.11.2022
Путин отметил особое место казаков в истории России
Казаки занимают в истории России особое место, они всегда были впереди, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:37
2022-11-25T18:37
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Казаки занимают в истории России особое место, они всегда были впереди, заявил президент Владимир Путин."Казаки с коней пересели на автомобили, пользуясь этим успешно. Ну это, повторю еще раз, – особая каста, и в истории России они занимают особое место, всегда были слаженными людьми, всегда были на боевом посту и всегда были впереди, это совершенно очевидные вещи. Было так всегда в истории России, были впереди, потому что все началось с того, что их главная задача – это была охрана рубежей", – сказал Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
18:37 25.11.2022
 
Путин отметил особое место казаков в истории России

Путин: казаки занимают особое место в истории России, они всегда впереди

© Всероссийское казачье общество (ВсКО)Казаки Всевеликого войска Донского
Казаки Всевеликого войска Донского
© Всероссийское казачье общество (ВсКО)
Казаки Всевеликого войска Донского. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Казаки занимают в истории России особое место, они всегда были впереди, заявил президент Владимир Путин.
"Казаки с коней пересели на автомобили, пользуясь этим успешно. Ну это, повторю еще раз, – особая каста, и в истории России они занимают особое место, всегда были слаженными людьми, всегда были на боевом посту и всегда были впереди, это совершенно очевидные вещи. Было так всегда в истории России, были впереди, потому что все началось с того, что их главная задача – это была охрана рубежей", – сказал Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции.
Казак - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 12:28Российское казачество
"Закончить начатое еще в 2014 году": казак-доброволец про участие в СВО
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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