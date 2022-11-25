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На Камчатке создали модель последствий извержения двух вулканов - РИА Новости, 25.11.2022
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Туризм
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На Камчатке создали модель последствий извержения двух вулканов
На Камчатке создали модель последствий извержения двух вулканов - РИА Новости, 25.11.2022
На Камчатке создали модель последствий извержения двух вулканов
Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Камчатскому краю создал модель последствий извержения вулканов Шивелуч и Ключевская сопка, сообщили в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T02:01
2022-11-25T02:01
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туризм
новости - туризм
камчатский край
шивелуч
вулканы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя — РИА Новости. Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Камчатскому краю создал модель последствий извержения вулканов Шивелуч и Ключевская сопка, сообщили в пресс-службе регионального подразделения ведомства."На основании полученной от вулканологов информации, оперативной дежурной сменой ЦУКС уже были проведены моделирование развития обстановки на исполинах и оценка возможных последствий их активности. Также был разработан детализированный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций", — рассказали в МЧС.В ведомстве уточнили, что предупреждения о рисках получили главы администраций Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского районов, а также руководители предприятий коммунальных служб, потенциально-опасных объектов и туркомпаний.Ближайший к вулканам населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 47 километрах юго-западнее Шивелуча, в 32 километрах от вулкана Ключевского.В воскресенье ученые предупредили, что купол вулкана Шивелуч сильно разогрет. Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов, сходят пирокластические потоки. Такое состояние купола говорит о подготовке к мощному извержению. Кроме того, самый высокий в Евразии действующий вулкан Ключевская сопка на Камчатке, который начал извергаться, выбрасывает вулканические бомбы. Спасатели попросили туристов не приближаться к этим горам.
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туризм, новости - туризм, камчатский край, шивелуч, вулканы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Камчатский край, Шивелуч, вулканы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:01 25.11.2022
 
На Камчатке создали модель последствий извержения двух вулканов

На Камчатке МЧС создали модель последствий извержения вулканов Шивелуч и Ключевская сопка

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя — РИА Новости. Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Камчатскому краю создал модель последствий извержения вулканов Шивелуч и Ключевская сопка, сообщили в пресс-службе регионального подразделения ведомства.
"На основании полученной от вулканологов информации, оперативной дежурной сменой ЦУКС уже были проведены моделирование развития обстановки на исполинах и оценка возможных последствий их активности. Также был разработан детализированный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций", — рассказали в МЧС.
В ведомстве уточнили, что предупреждения о рисках получили главы администраций Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского районов, а также руководители предприятий коммунальных служб, потенциально-опасных объектов и туркомпаний.
Ближайший к вулканам населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 47 километрах юго-западнее Шивелуча, в 32 километрах от вулкана Ключевского.
В воскресенье ученые предупредили, что купол вулкана Шивелуч сильно разогрет. Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов, сходят пирокластические потоки. Такое состояние купола говорит о подготовке к мощному извержению. Кроме того, самый высокий в Евразии действующий вулкан Ключевская сопка на Камчатке, который начал извергаться, выбрасывает вулканические бомбы. Спасатели попросили туристов не приближаться к этим горам.
Вид на вулкан Шивелуч - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 06:45Туризм
Спасатели на Камчатке попросили туристов не приближаться к вулкану Шивелуч
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКамчатский крайШивелучвулканыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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