https://ria.ru/20221125/kamchatka-1833894458.html

На Камчатке создали модель последствий извержения двух вулканов

На Камчатке создали модель последствий извержения двух вулканов - РИА Новости, 25.11.2022

На Камчатке создали модель последствий извержения двух вулканов

Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Камчатскому краю создал модель последствий извержения вулканов Шивелуч и Ключевская сопка, сообщили в... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T02:01

2022-11-25T02:01

2022-11-25T02:01

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камчатский край

шивелуч

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя — РИА Новости. Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Камчатскому краю создал модель последствий извержения вулканов Шивелуч и Ключевская сопка, сообщили в пресс-службе регионального подразделения ведомства."На основании полученной от вулканологов информации, оперативной дежурной сменой ЦУКС уже были проведены моделирование развития обстановки на исполинах и оценка возможных последствий их активности. Также был разработан детализированный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций", — рассказали в МЧС.В ведомстве уточнили, что предупреждения о рисках получили главы администраций Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского районов, а также руководители предприятий коммунальных служб, потенциально-опасных объектов и туркомпаний.Ближайший к вулканам населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 47 километрах юго-западнее Шивелуча, в 32 километрах от вулкана Ключевского.В воскресенье ученые предупредили, что купол вулкана Шивелуч сильно разогрет. Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов, сходят пирокластические потоки. Такое состояние купола говорит о подготовке к мощному извержению. Кроме того, самый высокий в Евразии действующий вулкан Ключевская сопка на Камчатке, который начал извергаться, выбрасывает вулканические бомбы. Спасатели попросили туристов не приближаться к этим горам.

https://ria.ru/20221121/vulkan-1832981844.html

камчатский край

шивелуч

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, камчатский край, шивелуч, вулканы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)