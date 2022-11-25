В Польше современное название Калининграда сочли скверным
Глава канцелярии президента Польши Шрот назвал слово Калининград скверным
Калининград, Рыбная деревня. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот назвал "скверным" современное название российского города Калининграда, передает корреспондент РИА Новости.
Данное высказывание Шрот позволил себе в эфире Польского радио, обсуждая недавно начавшееся строительство заграждения на границе Польши с Калининградской областью, объясняя это миграционными угрозами со стороны России.
Недавно Польша начала строить заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Власти страны пояснили, что им стало известно об организации авиационных рейсов между Калининградом и странами Ближнего Востока. В Польше посчитали, что это может сказаться на увеличении количества нелегалов из этого региона, которые могут пытаться попасть в Польшу.
"Сигналы, которые поступали господину президенту в последние недели и месяцы, касающиеся увеличения количества прямых полетов из Калининграда - это скверное, а не историческое название, конечно (если речь идет о старом Крулевце), - на Ближний Восток - это все говорит о необходимости делать выводы, что угроза реально существует в реальном времени", - сказал глава канцелярии польского президента.
Современный Калининград в своей истории носил различные названия: Тувангсте – до 1255 года, Кенигсберг – до 1946 года. В период, когда город назывался Кенигсбергом, в Польше его называли "Крулевец" (Królewiec).