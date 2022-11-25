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В Польше современное название Калининграда сочли скверным - РИА Новости, 25.11.2022
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В Польше современное название Калининграда сочли скверным
В Польше современное название Калининграда сочли скверным - РИА Новости, 25.11.2022
В Польше современное название Калининграда сочли скверным
Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот назвал "скверным" современное название российского города Калининграда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:03
2022-11-25T12:03
в мире
польша
калининград
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ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот назвал "скверным" современное название российского города Калининграда, передает корреспондент РИА Новости.Данное высказывание Шрот позволил себе в эфире Польского радио, обсуждая недавно начавшееся строительство заграждения на границе Польши с Калининградской областью, объясняя это миграционными угрозами со стороны России.Недавно Польша начала строить заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Власти страны пояснили, что им стало известно об организации авиационных рейсов между Калининградом и странами Ближнего Востока. В Польше посчитали, что это может сказаться на увеличении количества нелегалов из этого региона, которые могут пытаться попасть в Польшу.Современный Калининград в своей истории носил различные названия: Тувангсте – до 1255 года, Кенигсберг – до 1946 года. В период, когда город назывался Кенигсбергом, в Польше его называли "Крулевец" (Królewiec).
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в мире, польша, калининград, калининградская область
В мире, Польша, Калининград, Калининградская область
12:03 25.11.2022
 
В Польше современное название Калининграда сочли скверным

Глава канцелярии президента Польши Шрот назвал слово Калининград скверным

© РИА Новости / Екатерина ЯнсонКалининград, Рыбная деревня
Калининград, Рыбная деревня - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Янсон
Калининград, Рыбная деревня. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот назвал "скверным" современное название российского города Калининграда, передает корреспондент РИА Новости.
Данное высказывание Шрот позволил себе в эфире Польского радио, обсуждая недавно начавшееся строительство заграждения на границе Польши с Калининградской областью, объясняя это миграционными угрозами со стороны России.
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Недавно Польша начала строить заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Власти страны пояснили, что им стало известно об организации авиационных рейсов между Калининградом и странами Ближнего Востока. В Польше посчитали, что это может сказаться на увеличении количества нелегалов из этого региона, которые могут пытаться попасть в Польшу.
"Сигналы, которые поступали господину президенту в последние недели и месяцы, касающиеся увеличения количества прямых полетов из Калининграда - это скверное, а не историческое название, конечно (если речь идет о старом Крулевце), - на Ближний Восток - это все говорит о необходимости делать выводы, что угроза реально существует в реальном времени", - сказал глава канцелярии польского президента.
Современный Калининград в своей истории носил различные названия: Тувангсте – до 1255 года, Кенигсберг – до 1946 года. В период, когда город назывался Кенигсбергом, в Польше его называли "Крулевец" (Królewiec).
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