https://ria.ru/20221125/kaliningrad-1834161621.html

В Польше современное название Калининграда сочли скверным

В Польше современное название Калининграда сочли скверным - РИА Новости, 25.11.2022

В Польше современное название Калининграда сочли скверным

Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот назвал "скверным" современное название российского города Калининграда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:03

2022-11-25T12:03

2022-11-25T12:03

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ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот назвал "скверным" современное название российского города Калининграда, передает корреспондент РИА Новости.Данное высказывание Шрот позволил себе в эфире Польского радио, обсуждая недавно начавшееся строительство заграждения на границе Польши с Калининградской областью, объясняя это миграционными угрозами со стороны России.Недавно Польша начала строить заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Власти страны пояснили, что им стало известно об организации авиационных рейсов между Калининградом и странами Ближнего Востока. В Польше посчитали, что это может сказаться на увеличении количества нелегалов из этого региона, которые могут пытаться попасть в Польшу.Современный Калининград в своей истории носил различные названия: Тувангсте – до 1255 года, Кенигсберг – до 1946 года. В период, когда город назывался Кенигсбергом, в Польше его называли "Крулевец" (Królewiec).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, калининград, калининградская область