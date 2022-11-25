https://ria.ru/20221125/izolyatsiya-1834122792.html

Постпред в Вене заявил об отсутствии международной изоляции России

Постпред в Вене заявил об отсутствии международной изоляции России - РИА Новости, 25.11.2022

Постпред в Вене заявил об отсутствии международной изоляции России

Никакой международной изоляции России нет, Запад выдает желаемое за действительное, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:56

2022-11-25T09:56

2022-11-25T09:56

в мире

михаил ульянов (дипломат)

россия

евросоюз

нато

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Никакой международной изоляции России нет, Запад выдает желаемое за действительное, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."На самом деле, никакой изоляции нет, а западные партнеры выдают желаемое за действительное. Мир не сводится к Западу, он гораздо шире", - сказал Ульянов, отвечая на вопрос РИА Новости, можно ли рассматривать резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, принятые в ходе ноябрьской сессии по инициативе западных членов совета, как попытку изолировать Россию.Постпред указал, что Совет управляющих МАГАТЭ "формируется таким образом, что у коллективного Запада автоматическое большинство по всем вопросам". "Дисциплина там жесткая, и если "старший" в Вашингтоне приказал, то "младшие" в Европе берут под козырек. Но при этом и по Ирану, и по Украине результаты голосования (по обеим ноябрьским резолюциям Совета управляющих - ред.) оказались не такими уж блестящими для Запада. Они получили несколько более скромную поддержку, чем аналогичные резолюции, принятые, соответственно, в июне и в сентябре. Семь влиятельных стран, включая, скажем, Индию, Пакистан и ЮАР, воздержались. Особо хочу отметить очень тесное взаимодействие между Россией и Китаем в работе Совета управляющих. Мы вместе голосовали против, проявив надежное и прочное партнерство на венской дипломатической площадке", - рассказал он."Учитывая перечень стран, которые воздержались при голосовании или голосовали против, можно сказать, что более половины человечества отказали этим резолюциям в поддержке", - добавил он.Совет управляющих МАГАТЭ в прошлый четверг принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение атомной станцией. Текст резолюции, представленный Канадой и Финляндией, был одобрен 24 из 35 стран. Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20221123/rossiya-1833650366.html

https://ria.ru/20221120/erdogan-1832913000.html

https://ria.ru/20221113/zapad-1831055934.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, михаил ульянов (дипломат), россия, евросоюз, нато, санкции в отношении россии