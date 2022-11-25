https://ria.ru/20221125/it-spetsialisty-1834160255.html

Шадаев оценил масштаб отъезда из России IT-специалистов

Шадаев оценил масштаб отъезда из России IT-специалистов - РИА Новости, 25.11.2022

Шадаев оценил масштаб отъезда из России IT-специалистов

Масштаб отъезда специалистов из сферы информационных технологий из России в последнее время "не такой глобальный" по масштабу, и серьезного ущерба отрасли он не РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:58

2022-11-25T11:58

2022-11-25T12:12

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

общество

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ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Масштаб отъезда специалистов из сферы информационных технологий из России в последнее время "не такой глобальный" по масштабу, и серьезного ущерба отрасли он не нанес, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Понятно, что последние события тоже привели к тому, что значимая часть наших разработчиков, к сожалению, уехали из страны, и это, понятно, что, наверное, одни из самый компетентных, профессиональных сотрудников, которые точно востребованы на международном рынке. Но я считаю, что в этом смысле масштаб отъезда, он не такой глобальный, ущерба отрасли такого непоправимого он не нанес", - сказал Шадаев на пленарном заседании форума "Цифровой алмаз".

https://ria.ru/20221124/razrabotchik-1833831149.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество