https://ria.ru/20221125/it-otrasl-1834167268.html
Российская IT-отрасль имеет возможности активно развиваться, заявил Шадаев
Российская IT-отрасль имеет возможности активно развиваться, заявил Шадаев - РИА Новости, 25.11.2022
Российская IT-отрасль имеет возможности активно развиваться, заявил Шадаев
Российская IT-отрасль имеет все возможности, чтобы активно развиваться, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:16
2022-11-25T12:16
2022-11-25T12:29
россия
общество
максут шадаев
экономика
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ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Российская IT-отрасль имеет все возможности, чтобы активно развиваться, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Наша отрасль, несмотря на все события, имеет все необходимые возможности для того, чтобы активно развиваться", - сказал Шадаев в рамках выступления на форуме "Цифровой алмаз".
https://ria.ru/20221125/it-spetsialisty-1834160255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, максут шадаев, экономика
Россия, Общество, Максут Шадаев, Экономика
12:16 25.11.2022 (обновлено: 12:29 25.11.2022)
Российская IT-отрасль имеет возможности активно развиваться, заявил Шадаев
Глава Минцифры Шадаев заявил, что российская IT-отрасль имеет возможности для развития