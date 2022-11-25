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Российская IT-отрасль имеет возможности активно развиваться, заявил Шадаев - РИА Новости, 25.11.2022
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Российская IT-отрасль имеет возможности активно развиваться, заявил Шадаев
Российская IT-отрасль имеет возможности активно развиваться, заявил Шадаев - РИА Новости, 25.11.2022
Российская IT-отрасль имеет возможности активно развиваться, заявил Шадаев
Российская IT-отрасль имеет все возможности, чтобы активно развиваться, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:16
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россия
общество
максут шадаев
экономика
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ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Российская IT-отрасль имеет все возможности, чтобы активно развиваться, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Наша отрасль, несмотря на все события, имеет все необходимые возможности для того, чтобы активно развиваться", - сказал Шадаев в рамках выступления на форуме "Цифровой алмаз".
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россия, общество, максут шадаев, экономика
Россия, Общество, Максут Шадаев, Экономика
12:16 25.11.2022 (обновлено: 12:29 25.11.2022)
 
Российская IT-отрасль имеет возможности активно развиваться, заявил Шадаев

Глава Минцифры Шадаев заявил, что российская IT-отрасль имеет возможности для развития

CC0 / / Компьютер
Компьютер - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
CC0 / /
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ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Российская IT-отрасль имеет все возможности, чтобы активно развиваться, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Наша отрасль, несмотря на все события, имеет все необходимые возможности для того, чтобы активно развиваться", - сказал Шадаев в рамках выступления на форуме "Цифровой алмаз".
Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
11:58
Шадаев оценил масштаб отъезда из России IT-специалистов
 
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