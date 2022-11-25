https://ria.ru/20221125/it-otrasl-1834167268.html

Российская IT-отрасль имеет возможности активно развиваться, заявил Шадаев

Российская IT-отрасль имеет возможности активно развиваться, заявил Шадаев - РИА Новости, 25.11.2022

Российская IT-отрасль имеет возможности активно развиваться, заявил Шадаев

Российская IT-отрасль имеет все возможности, чтобы активно развиваться, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:16

2022-11-25T12:16

2022-11-25T12:29

россия

общество

максут шадаев

экономика

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ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Российская IT-отрасль имеет все возможности, чтобы активно развиваться, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Наша отрасль, несмотря на все события, имеет все необходимые возможности для того, чтобы активно развиваться", - сказал Шадаев в рамках выступления на форуме "Цифровой алмаз".

https://ria.ru/20221125/it-spetsialisty-1834160255.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, максут шадаев, экономика