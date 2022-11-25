https://ria.ru/20221125/it-1834158623.html
Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета
Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета - РИА Новости, 25.11.2022
Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета
Россия достигла цифрового суверенитета - практически все иностранные компаний из сферы информационных технологий ушли с её рынка, и эта отрасль страны имеет все РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:52
2022-11-25T11:52
2022-11-25T12:16
россия
экономика
технологии
максут шадаев
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ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Россия достигла цифрового суверенитета - практически все иностранные компаний из сферы информационных технологий ушли с её рынка, и эта отрасль страны имеет все возможности, чтобы активно развиваться, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Если про цифровой суверенитет, то можно сказать, что мы его уже достигли, потому что иностранные компании практически все ушли с рынка, мы теперь предоставлены сами себе... Наша отрасль, несмотря на все события, имеет все необходимые возможности для того, чтобы активно развиваться", - сказал Шадаев в рамках выступления на форуме "Цифровой алмаз".Так, по его словам, ниши, которые занимали "иностранные решения", будут массово замещаться российскими технологиями. "Мы обязаны сделать прорыв. По-другому просто не получится. Наша индустрия имеет для этого потенциал", - заключил Шадаев.
https://ria.ru/20221124/intellekt-1833975245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, технологии, максут шадаев
Россия, Экономика, Технологии, Максут Шадаев
11:52 25.11.2022 (обновлено: 12:16 25.11.2022)
Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета
Шадаев заявил, что почти все иностранные IT-компании ушли с российского рынка
ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Россия достигла цифрового суверенитета - практически все иностранные компаний из сферы информационных технологий ушли с её рынка, и эта отрасль страны имеет все возможности, чтобы активно развиваться, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Если про цифровой суверенитет, то можно сказать, что мы его уже достигли, потому что иностранные компании практически все ушли с рынка, мы теперь предоставлены сами себе... Наша отрасль, несмотря на все события, имеет все необходимые возможности для того, чтобы активно развиваться", - сказал Шадаев в рамках выступления на форуме "Цифровой алмаз".
Так, по его словам, ниши, которые занимали "иностранные решения", будут массово замещаться российскими технологиями. "Мы обязаны сделать прорыв. По-другому просто не получится. Наша индустрия имеет для этого потенциал", - заключил Шадаев.