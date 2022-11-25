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Ульянов рассказал об ошибке США в переговорах по СВПД - РИА Новости, 25.11.2022
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Ульянов рассказал об ошибке США в переговорах по СВПД
Ульянов рассказал об ошибке США в переговорах по СВПД - РИА Новости, 25.11.2022
Ульянов рассказал об ошибке США в переговорах по СВПД
США совершают фундаментальную ошибку, привлекая в переговоры по ядерной сделке темы якобы поставок России вооружений из Ирана, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:11
2022-11-25T09:11
в мире
михаил ульянов (дипломат)
хосейн амир абдоллахиан
мария захарова
россия
иран
украина
оон
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. США совершают фундаментальную ошибку, привлекая в переговоры по ядерной сделке темы якобы поставок России вооружений из Ирана, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."В данном случае такой подход представляется фундаментальной ошибкой - СВПД удалось заключить потому, что было решено сфокусироваться исключительно на ядерных вопросах и не вовлекать в этот тяжелый, трудоемкий процесс посторонние темы, которыми нельзя эффективно заниматься на переговорах по атому. И этот принцип до сих пор соблюдался на венских переговорах по восстановлению ядерной сделки", - отметил постпред, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны.Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Ирвани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.
https://ria.ru/20221125/svpd-1834111998.html
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в мире, михаил ульянов (дипломат), хосейн амир абдоллахиан, мария захарова, россия, иран, украина, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), санкции в отношении россии
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Хосейн Амир Абдоллахиан, Мария Захарова, Россия, Иран, Украина, ООН, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Санкции в отношении России
09:11 25.11.2022
 
Ульянов рассказал об ошибке США в переговорах по СВПД

Ульянов назвал привлечение посторонних тем в переговоры по ядерной сделке ошибкой США

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. США совершают фундаментальную ошибку, привлекая в переговоры по ядерной сделке темы якобы поставок России вооружений из Ирана, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В данном случае такой подход представляется фундаментальной ошибкой - СВПД удалось заключить потому, что было решено сфокусироваться исключительно на ядерных вопросах и не вовлекать в этот тяжелый, трудоемкий процесс посторонние темы, которыми нельзя эффективно заниматься на переговорах по атому. И этот принцип до сих пор соблюдался на венских переговорах по восстановлению ядерной сделки", - отметил постпред, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
08:50
Завершить переговоры по СВПД можно за пару дней, заявил Ульянов
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны.
Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Ирвани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
08:45
Ульянов не уверен, что Иран пригласит команду МАГАТЭ
 
В миреМихаил Ульянов (дипломат)Хосейн Амир АбдоллахианМария ЗахароваРоссияИранУкраинаООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Санкции в отношении России
 
 
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