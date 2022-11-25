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Путин выступил против барьеров при получении инвалидности участниками СВО - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин выступил против барьеров при получении инвалидности участниками СВО
Путин выступил против барьеров при получении инвалидности участниками СВО - РИА Новости, 25.11.2022
Путин выступил против барьеров при получении инвалидности участниками СВО
Социальные службы по вопросам получения инвалидности участниками спецоперации должны работать эффективнее, это очевидно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:11
2022-11-25T18:46
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Социальные службы по вопросам получения инвалидности участниками спецоперации должны работать эффективнее, это очевидно, заявил президент России Владимир Путин."Если возникает столько много проблем (при получении инвалидности), о которых вы сейчас сказали, с поездками, с документами бесконечными. У нас работает система одного окна, работает эффективно, здесь (получение инвалидности участников спецоперации), наверное, сложнее - это на стыке нескольких ведомств, в том числе военных. Военные всегда что-то закрывают даже там, где и не нужно ничего закрывать, секретов-то нет, но все равно что-то там про секреты какие-то рассказывают. Но социальные службы должны работать эффективнее, должны работать так, чтобы не создавать никаких проблем, ни обременительными (быть) для людей, особенно для ребят, которые пострадали, раненые",- сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.По его словам работу служб одного окна, даже если это находится на стыке гражданских ведомств и военных, безусловно, нужно организовать."Мы доведем это до конца. Может, не сразу это получится, потому что на стыке этих ведомств не просто это делается, но мы сделаем это обязательно", - пообещал президент.
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владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр
Владимир Путин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:11 25.11.2022 (обновлено: 18:46 25.11.2022)
 
Путин выступил против барьеров при получении инвалидности участниками СВО

Путин: соцслужбы по вопросам инвалидности для участников СВО должны работать эффективнее

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Социальные службы по вопросам получения инвалидности участниками спецоперации должны работать эффективнее, это очевидно, заявил президент России Владимир Путин.
"Если возникает столько много проблем (при получении инвалидности), о которых вы сейчас сказали, с поездками, с документами бесконечными. У нас работает система одного окна, работает эффективно, здесь (получение инвалидности участников спецоперации), наверное, сложнее - это на стыке нескольких ведомств, в том числе военных. Военные всегда что-то закрывают даже там, где и не нужно ничего закрывать, секретов-то нет, но все равно что-то там про секреты какие-то рассказывают. Но социальные службы должны работать эффективнее, должны работать так, чтобы не создавать никаких проблем, ни обременительными (быть) для людей, особенно для ребят, которые пострадали, раненые",- сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.
По его словам работу служб одного окна, даже если это находится на стыке гражданских ведомств и военных, безусловно, нужно организовать.
"Мы доведем это до конца. Может, не сразу это получится, потому что на стыке этих ведомств не просто это делается, но мы сделаем это обязательно", - пообещал президент.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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