18:11 25.11.2022 (обновлено: 18:46 25.11.2022)
Путин выступил против барьеров при получении инвалидности участниками СВО
Путин: соцслужбы по вопросам инвалидности для участников СВО должны работать эффективнее
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Социальные службы по вопросам получения инвалидности участниками спецоперации должны работать эффективнее, это очевидно, заявил президент России Владимир Путин.
"Если возникает столько много проблем (при получении инвалидности), о которых вы сейчас сказали, с поездками, с документами бесконечными. У нас работает система одного окна, работает эффективно, здесь (получение инвалидности участников спецоперации), наверное, сложнее - это на стыке нескольких ведомств, в том числе военных. Военные всегда что-то закрывают даже там, где и не нужно ничего закрывать, секретов-то нет, но все равно что-то там про секреты какие-то рассказывают. Но социальные службы должны работать эффективнее, должны работать так, чтобы не создавать никаких проблем, ни обременительными (быть) для людей, особенно для ребят, которые пострадали, раненые",- сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.
По его словам работу служб одного окна, даже если это находится на стыке гражданских ведомств и военных, безусловно, нужно организовать.
"Мы доведем это до конца. Может, не сразу это получится, потому что на стыке этих ведомств не просто это делается, но мы сделаем это обязательно", - пообещал президент.