Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал не доверять информации из интернета - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/internet-1834238176.html
Путин призвал не доверять информации из интернета
Путин призвал не доверять информации из интернета - РИА Новости, 25.11.2022
Путин призвал не доверять информации из интернета
Президент России Владимир Путин назвал информацию оружием борьбы, причем достаточно эффективным, отметил, что в интернете куча обмана и лжи, там ничему нельзя... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:21
2022-11-25T17:29
владимир путин
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834237781_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_49acf3526e3c6895d65430eadfbd38a4.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал информацию оружием борьбы, причем достаточно эффективным, отметил, что в интернете куча обмана и лжи, там ничему нельзя доверять."Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире всегда так было, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация - это тоже оружие борьбы", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих.Он добавил, что информационные атаки - это один из достаточно эффективных видов борьбы. Президент также отметил, что проводит встречу, потому что хочет получить оценки и информацию из первых уст, а также выслушать идеи и предложения.
https://ria.ru/20221103/feyki-1828734371.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834237781_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_d795d07f14e0a7fbfcb33a2db343b4ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, технологии, россия
Владимир Путин, Технологии, Россия
15:21 25.11.2022 (обновлено: 17:29 25.11.2022)
 
Путин призвал не доверять информации из интернета

Путин заявил, что интернет используют в качестве оружия информационной борьбы

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал информацию оружием борьбы, причем достаточно эффективным, отметил, что в интернете куча обмана и лжи, там ничему нельзя доверять.
"Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире всегда так было, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация - это тоже оружие борьбы", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих.
Он добавил, что информационные атаки - это один из достаточно эффективных видов борьбы. Президент также отметил, что проводит встречу, потому что хочет получить оценки и информацию из первых уст, а также выслушать идеи и предложения.
Компьютеры в темной комнате - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 08:00
"Бьют по уязвимой группе": где открыли второй фронт против россиян
 
Владимир ПутинТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала