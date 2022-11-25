https://ria.ru/20221125/internet-1834238176.html
Путин призвал не доверять информации из интернета
Путин призвал не доверять информации из интернета - РИА Новости, 25.11.2022
Путин призвал не доверять информации из интернета
Президент России Владимир Путин назвал информацию оружием борьбы, причем достаточно эффективным, отметил, что в интернете куча обмана и лжи, там ничему нельзя... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:21
2022-11-25T15:21
2022-11-25T17:29
владимир путин
технологии
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал информацию оружием борьбы, причем достаточно эффективным, отметил, что в интернете куча обмана и лжи, там ничему нельзя доверять."Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире всегда так было, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация - это тоже оружие борьбы", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих.Он добавил, что информационные атаки - это один из достаточно эффективных видов борьбы. Президент также отметил, что проводит встречу, потому что хочет получить оценки и информацию из первых уст, а также выслушать идеи и предложения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, технологии, россия
Владимир Путин, Технологии, Россия
15:21 25.11.2022 (обновлено: 17:29 25.11.2022)
Путин призвал не доверять информации из интернета
Путин заявил, что интернет используют в качестве оружия информационной борьбы
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал информацию оружием борьбы, причем достаточно эффективным, отметил, что в интернете куча обмана и лжи, там ничему нельзя доверять.
"Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире всегда так было, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация - это тоже оружие борьбы", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих.
Он добавил, что информационные атаки - это один из достаточно эффективных видов борьбы. Президент также отметил, что проводит встречу, потому что хочет получить оценки и информацию из первых уст, а также выслушать идеи и предложения.