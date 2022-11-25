https://ria.ru/20221125/inflyatsiya-1834175414.html

Боррель призвал США ответить на опасения ЕС из-за акта о снижении инфляции

Боррель призвал США ответить на опасения ЕС из-за акта о снижении инфляции - РИА Новости, 25.11.2022

Боррель призвал США ответить на опасения ЕС из-за акта о снижении инфляции

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и субсидиями... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:39

2022-11-25T12:39

2022-11-25T12:39

сша

евросоюз

жозеп боррель

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и субсидиями правительства США, которые ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке, сообщает газета Politico.Ранее Politico сообщила, что европейские чиновники испытывают ярость по отношению к администрации президента США Джо Байдена и начали обвинять американцев в том, что они наживаются на конфликте на Украине, в то время как страны ЕС страдают. Как отметило издание, министры и дипломаты из стран Евросоюза разочарованы тем, как правительство Байдена просто игнорирует влияние своей внутренней экономической политики на европейских союзников. По словам неназванного высокопоставленного европейского чиновника, двойной удар в виде нарушения торговли из-за американских субсидий и высоких цен на энергию рискует изменить общественное мнение как в отношении конфликта на Украине, так и в отношении трансатлантического альянса.Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что разница в цене на энергоносители в Европе и США, а также субсидии американского правительства для привлечения бизнеса ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, евросоюз, жозеп боррель, джо байден, в мире, европа