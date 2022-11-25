Рейтинг@Mail.ru
Боррель призвал США ответить на опасения ЕС из-за акта о снижении инфляции - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/inflyatsiya-1834175414.html
Боррель призвал США ответить на опасения ЕС из-за акта о снижении инфляции
Боррель призвал США ответить на опасения ЕС из-за акта о снижении инфляции - РИА Новости, 25.11.2022
Боррель призвал США ответить на опасения ЕС из-за акта о снижении инфляции
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и субсидиями... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:39
2022-11-25T12:39
сша
евросоюз
жозеп боррель
джо байден
в мире
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786665010_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_6d3e5abd7a6a9a101dbc49b8207d595c.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и субсидиями правительства США, которые ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке, сообщает газета Politico.Ранее Politico сообщила, что европейские чиновники испытывают ярость по отношению к администрации президента США Джо Байдена и начали обвинять американцев в том, что они наживаются на конфликте на Украине, в то время как страны ЕС страдают. Как отметило издание, министры и дипломаты из стран Евросоюза разочарованы тем, как правительство Байдена просто игнорирует влияние своей внутренней экономической политики на европейских союзников. По словам неназванного высокопоставленного европейского чиновника, двойной удар в виде нарушения торговли из-за американских субсидий и высоких цен на энергию рискует изменить общественное мнение как в отношении конфликта на Украине, так и в отношении трансатлантического альянса.Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что разница в цене на энергоносители в Европе и США, а также субсидии американского правительства для привлечения бизнеса ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
https://ria.ru/20221125/evropa-1834154191.html
https://ria.ru/20221125/signal-1834097295.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786665010_0:0:2498:1875_1920x0_80_0_0_c6c2fa99604e0bfca5f4d811c705926d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, евросоюз, жозеп боррель, джо байден, в мире, европа
США, Евросоюз, Жозеп Боррель, Джо Байден, В мире, Европа
12:39 25.11.2022
 
Боррель призвал США ответить на опасения ЕС из-за акта о снижении инфляции

Боррель призвал США ответить на опасения европейцев из-за высоких цен на американский газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и субсидиями правительства США, которые ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке, сообщает газета Politico.
"Американцы - наши друзья - принимают решения, которые влияют на нас в экономическом плане", - заявил Боррель в интервью изданию.
Ранее Politico сообщила, что европейские чиновники испытывают ярость по отношению к администрации президента США Джо Байдена и начали обвинять американцев в том, что они наживаются на конфликте на Украине, в то время как страны ЕС страдают. Как отметило издание, министры и дипломаты из стран Евросоюза разочарованы тем, как правительство Байдена просто игнорирует влияние своей внутренней экономической политики на европейских союзников. По словам неназванного высокопоставленного европейского чиновника, двойной удар в виде нарушения торговли из-за американских субсидий и высоких цен на энергию рискует изменить общественное мнение как в отношении конфликта на Украине, так и в отношении трансатлантического альянса.
Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что разница в цене на энергоносители в Европе и США, а также субсидии американского правительства для привлечения бизнеса ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке.
Рейхстаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 11:39
Между Францией и Германией увеличилось число разногласий, сообщили СМИ
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 01:15
СМИ: Макрон послал США недвусмысленный сигнал
 
СШАЕвросоюзЖозеп БоррельДжо БайденВ миреЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала