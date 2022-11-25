Боррель призвал США ответить на опасения ЕС из-за акта о снижении инфляции
Боррель призвал США ответить на опасения европейцев из-за высоких цен на американский газ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и субсидиями правительства США, которые ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке, сообщает газета Politico.
"Американцы - наши друзья - принимают решения, которые влияют на нас в экономическом плане", - заявил Боррель в интервью изданию.
Ранее Politico сообщила, что европейские чиновники испытывают ярость по отношению к администрации президента США Джо Байдена и начали обвинять американцев в том, что они наживаются на конфликте на Украине, в то время как страны ЕС страдают. Как отметило издание, министры и дипломаты из стран Евросоюза разочарованы тем, как правительство Байдена просто игнорирует влияние своей внутренней экономической политики на европейских союзников. По словам неназванного высокопоставленного европейского чиновника, двойной удар в виде нарушения торговли из-за американских субсидий и высоких цен на энергию рискует изменить общественное мнение как в отношении конфликта на Украине, так и в отношении трансатлантического альянса.
Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что разница в цене на энергоносители в Европе и США, а также субсидии американского правительства для привлечения бизнеса ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
Вчера, 01:15СМИ: Макрон послал США недвусмысленный сигнал