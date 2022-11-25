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Запорожские власти заявили, что ВСУ маскируют HIMARS среди жилых домов - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/himars-1834176050.html
Запорожские власти заявили, что ВСУ маскируют HIMARS среди жилых домов
Запорожские власти заявили, что ВСУ маскируют HIMARS среди жилых домов - РИА Новости, 25.11.2022
Запорожские власти заявили, что ВСУ маскируют HIMARS среди жилых домов
Украинские войска располагают американские реактивные системы залпового огня HIMARS среди жилых домов города Запорожье, сообщил член главного совета... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:40
2022-11-25T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожье
запорожская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска располагают американские реактивные системы залпового огня HIMARS среди жилых домов города Запорожье, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Украинские боевики при обстреле нашего региона маскируют американские РСЗО HIMARS в жилой постройке областного центра - города Запорожье, который временно находится под их контролем", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, украинские войска ведут огонь из спальных районов южной части города, после чего сворачивают РСЗО HIMARS и перемещают.
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в мире, владимир рогов, запорожье, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Запорожская область, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:40 25.11.2022
 
Запорожские власти заявили, что ВСУ маскируют HIMARS среди жилых домов

Рогов: украинские войска в Запорожье маскируют системы HIMARS среди жилой застройки

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье, Украина
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска располагают американские реактивные системы залпового огня HIMARS среди жилых домов города Запорожье, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Украинские боевики при обстреле нашего региона маскируют американские РСЗО HIMARS в жилой постройке областного центра - города Запорожье, который временно находится под их контролем", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, украинские войска ведут огонь из спальных районов южной части города, после чего сворачивают РСЗО HIMARS и перемещают.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожьеЗапорожская областьУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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