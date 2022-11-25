https://ria.ru/20221125/himars-1834176050.html
Запорожские власти заявили, что ВСУ маскируют HIMARS среди жилых домов
Запорожские власти заявили, что ВСУ маскируют HIMARS среди жилых домов - РИА Новости, 25.11.2022
Запорожские власти заявили, что ВСУ маскируют HIMARS среди жилых домов
Украинские войска располагают американские реактивные системы залпового огня HIMARS среди жилых домов города Запорожье, сообщил член главного совета... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:40
2022-11-25T12:40
2022-11-25T12:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска располагают американские реактивные системы залпового огня HIMARS среди жилых домов города Запорожье, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Украинские боевики при обстреле нашего региона маскируют американские РСЗО HIMARS в жилой постройке областного центра - города Запорожье, который временно находится под их контролем", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, украинские войска ведут огонь из спальных районов южной части города, после чего сворачивают РСЗО HIMARS и перемещают.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Запорожские власти заявили, что ВСУ маскируют HIMARS среди жилых домов
Рогов: украинские войска в Запорожье маскируют системы HIMARS среди жилой застройки