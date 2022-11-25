https://ria.ru/20221125/himars-1834176050.html

Запорожские власти заявили, что ВСУ маскируют HIMARS среди жилых домов

Запорожские власти заявили, что ВСУ маскируют HIMARS среди жилых домов - РИА Новости, 25.11.2022

Запорожские власти заявили, что ВСУ маскируют HIMARS среди жилых домов

Украинские войска располагают американские реактивные системы залпового огня HIMARS среди жилых домов города Запорожье, сообщил член главного совета... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:40

2022-11-25T12:40

2022-11-25T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска располагают американские реактивные системы залпового огня HIMARS среди жилых домов города Запорожье, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Украинские боевики при обстреле нашего региона маскируют американские РСЗО HIMARS в жилой постройке областного центра - города Запорожье, который временно находится под их контролем", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, украинские войска ведут огонь из спальных районов южной части города, после чего сворачивают РСЗО HIMARS и перемещают.

https://ria.ru/20221120/divizion-1832879192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир рогов, запорожье, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр