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Малый ракетный корабль "Град" приступил к госиспытаниям на Балтике - РИА Новости, 25.11.2022
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Малый ракетный корабль "Град" приступил к госиспытаниям на Балтике
Малый ракетный корабль "Град" приступил к госиспытаниям на Балтике - РИА Новости, 25.11.2022
Малый ракетный корабль "Град" приступил к госиспытаниям на Балтике
Новый малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", приступил к государственным испытаниям в морских полигонах... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:06
2022-11-25T14:06
безопасность
балтийский флот вмф россии
вмф рф
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Новый малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", приступил к государственным испытаниям в морских полигонах Балтийского флота (БФ), он поступит в состав ВМФ РФ до конца года, сообщили в пятницу в пресс-службе Балтфлота.Ранее сообщалось о заводских ходовых испытаниях "Града", а также об испытаниях систем вооружений корабля."Новейший малый ракетный корабль "Град" 21631 "Буян-М" — носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", построенный на "Зеленодольском заводе имени А.М. Горького" для Балтийского флота, приступил к программе государственных испытаний в морских полигонах БФ", - сообщили на флоте. Представители заводской сдаточной команды вместе с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных средств и комплексов связи."Планируется, что МРК "Град" войдет в состав Балтийского флота до конца текущего года и будет нести службу в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы", - сообщили в пресс-службе Балтфлота.МРК проекта 21631 строятся на Зеленодольском судостроительном заводе. На данный момент в составе российского Военно-морского флота девять таких кораблей. "Буян-М" является многоцелевым кораблем класса "река-море" - установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Корабли вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".
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безопасность, балтийский флот вмф россии, вмф рф
Безопасность, Балтийский флот ВМФ России, ВМФ РФ
14:06 25.11.2022
 
Малый ракетный корабль "Град" приступил к госиспытаниям на Балтике

Малый ракетный корабль "Град" поступит в состав Военно-морского флота до конца года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль проекта 21631 "Град"
Малый ракетный корабль проекта 21631 Град - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Малый ракетный корабль проекта 21631 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Новый малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", приступил к государственным испытаниям в морских полигонах Балтийского флота (БФ), он поступит в состав ВМФ РФ до конца года, сообщили в пятницу в пресс-службе Балтфлота.
Ранее сообщалось о заводских ходовых испытаниях "Града", а также об испытаниях систем вооружений корабля.
Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 Буян-М - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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"Новейший малый ракетный корабль "Град" 21631 "Буян-М" — носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", построенный на "Зеленодольском заводе имени А.М. Горького" для Балтийского флота, приступил к программе государственных испытаний в морских полигонах БФ", - сообщили на флоте. Представители заводской сдаточной команды вместе с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных средств и комплексов связи.
"Планируется, что МРК "Град" войдет в состав Балтийского флота до конца текущего года и будет нести службу в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы", - сообщили в пресс-службе Балтфлота.
МРК проекта 21631 строятся на Зеленодольском судостроительном заводе. На данный момент в составе российского Военно-морского флота девять таких кораблей. "Буян-М" является многоцелевым кораблем класса "река-море" - установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Корабли вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".
Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт) - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 03:36Новое оружие России
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БезопасностьБалтийский флот ВМФ РоссииВМФ РФ
 
 
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