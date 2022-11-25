https://ria.ru/20221125/grad-1834208667.html

Малый ракетный корабль "Град" приступил к госиспытаниям на Балтике

Малый ракетный корабль "Град" приступил к госиспытаниям на Балтике - РИА Новости, 25.11.2022

Малый ракетный корабль "Град" приступил к госиспытаниям на Балтике

Новый малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", приступил к государственным испытаниям в морских полигонах... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:06

2022-11-25T14:06

2022-11-25T14:06

безопасность

балтийский флот вмф россии

вмф рф

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Новый малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", приступил к государственным испытаниям в морских полигонах Балтийского флота (БФ), он поступит в состав ВМФ РФ до конца года, сообщили в пятницу в пресс-службе Балтфлота.Ранее сообщалось о заводских ходовых испытаниях "Града", а также об испытаниях систем вооружений корабля."Новейший малый ракетный корабль "Град" 21631 "Буян-М" — носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", построенный на "Зеленодольском заводе имени А.М. Горького" для Балтийского флота, приступил к программе государственных испытаний в морских полигонах БФ", - сообщили на флоте. Представители заводской сдаточной команды вместе с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных средств и комплексов связи."Планируется, что МРК "Град" войдет в состав Балтийского флота до конца текущего года и будет нести службу в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы", - сообщили в пресс-службе Балтфлота.МРК проекта 21631 строятся на Зеленодольском судостроительном заводе. На данный момент в составе российского Военно-морского флота девять таких кораблей. "Буян-М" является многоцелевым кораблем класса "река-море" - установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Корабли вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

https://ria.ru/20221027/kalibry-1827095243.html

https://ria.ru/20220915/tsiklon-1816877231.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, балтийский флот вмф россии, вмф рф