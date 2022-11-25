https://ria.ru/20221125/gimn-1834100877.html
Вернувшиеся из украинского плена военные спели гимн России
Вернувшиеся из украинского плена военные спели гимн России - РИА Новости, 25.11.2022
Вернувшиеся из украинского плена военные спели гимн России
Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, хором спели гимн Российской Федерации, соответствующее кадры содержатся в видео, опубликованном... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T03:06
2022-11-25T03:06
2022-11-25T03:25
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, хором спели гимн Российской Федерации, соответствующее кадры содержатся в видео, опубликованном Министерством обороны.Военные также поблагодарили за возвращение на Родину и рассказали об условиях пребывания в украинском плену. Один из бойцов, в частности, сообщил, что военнослужащих избивали, держали на холоде и заставляли разучивать украинские песни. Другой военный поведал, что украинская сторона категорически игнорировала просьбы об оказании медицинской помощи. "Вот терпел, пока не обмен не приехал", - сказал боец.Третий, в свою очередь, рассказал об опасениях, "что такого (возвращения на Родину – Прим. ред.) не произойдет".В другом видеоролике один из военных сообщил, что боевики "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация) били его знакомого, загоняли иголки под ногти и оперировали без обезболивающего. Как рассказал еще один военный, некоторых пленных украинские военные заставляли ползти с простреленными коленями.Минобороны сообщило в четверг о том, что в результате переговорного процесса 50 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории. Отмечается, их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.Ранее, 23 ноября, с подконтрольной Киеву территории также удалось вернуть более 30 военнослужащих.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.*Запрещенная в России террористическая организация
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Российские военные после освобождения из украинского плена
Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися в четверг из украинского плена 50 российскими военными. ВСУ заставляли российских военнопленных учить украинские песни, постоянно держали на холоде и категорически отказывались везти к врачам
2022-11-25T03:06
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PT4M28S
РИА Новости
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в мире, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
03:06 25.11.2022 (обновлено: 03:25 25.11.2022)
Вернувшиеся из украинского плена военные спели гимн России
Освобожденные 24 ноября из украинского плена военнослужащие спели гимн России
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, хором спели гимн Российской Федерации, соответствующее кадры содержатся в видео, опубликованном Министерством обороны.
Военные также поблагодарили за возвращение на Родину и рассказали об условиях пребывания в украинском плену. Один из бойцов, в частности, сообщил, что военнослужащих избивали, держали на холоде и заставляли разучивать украинские песни. Другой военный поведал, что украинская сторона категорически игнорировала просьбы об оказании медицинской помощи. "Вот терпел, пока не обмен не приехал", - сказал боец.
Третий, в свою очередь, рассказал об опасениях, "что такого (возвращения на Родину – Прим. ред.) не произойдет".
В другом видеоролике один из военных сообщил, что боевики "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация) били его знакомого, загоняли иголки под ногти и оперировали без обезболивающего. Как рассказал еще один военный, некоторых пленных украинские военные заставляли ползти с простреленными коленями.
Минобороны сообщило в четверг о том, что в результате переговорного процесса 50 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву
территории. Отмечается, их доставят в Москву
для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.
Ранее, 23 ноября, с подконтрольной Киеву территории также удалось вернуть более 30 военнослужащих.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.
*Запрещенная в России террористическая организация