https://ria.ru/20221125/gimn-1834100877.html

Вернувшиеся из украинского плена военные спели гимн России

Вернувшиеся из украинского плена военные спели гимн России - РИА Новости, 25.11.2022

Вернувшиеся из украинского плена военные спели гимн России

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, хором спели гимн Российской Федерации, соответствующее кадры содержатся в видео, опубликованном... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T03:06

2022-11-25T03:06

2022-11-25T03:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, хором спели гимн Российской Федерации, соответствующее кадры содержатся в видео, опубликованном Министерством обороны.Военные также поблагодарили за возвращение на Родину и рассказали об условиях пребывания в украинском плену. Один из бойцов, в частности, сообщил, что военнослужащих избивали, держали на холоде и заставляли разучивать украинские песни. Другой военный поведал, что украинская сторона категорически игнорировала просьбы об оказании медицинской помощи. "Вот терпел, пока не обмен не приехал", - сказал боец.Третий, в свою очередь, рассказал об опасениях, "что такого (возвращения на Родину – Прим. ред.) не произойдет".В другом видеоролике один из военных сообщил, что боевики "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация) били его знакомого, загоняли иголки под ногти и оперировали без обезболивающего. Как рассказал еще один военный, некоторых пленных украинские военные заставляли ползти с простреленными коленями.Минобороны сообщило в четверг о том, что в результате переговорного процесса 50 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории. Отмечается, их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.Ранее, 23 ноября, с подконтрольной Киеву территории также удалось вернуть более 30 военнослужащих.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221027/svo-1827077760.html

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Российские военные после освобождения из украинского плена Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися в четверг из украинского плена 50 российскими военными. ВСУ заставляли российских военнопленных учить украинские песни, постоянно держали на холоде и категорически отказывались везти к врачам 2022-11-25T03:06 true PT4M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, украина, вооруженные силы рф