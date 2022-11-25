https://ria.ru/20221125/genotsid-1834299695.html

В Госдуме разработали проект об ответственности за призывы к геноциду

В Госдуме разработали проект об ответственности за призывы к геноциду - РИА Новости, 25.11.2022

В Госдуме разработали проект об ответственности за призывы к геноциду

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) заявила РИА Новости, что законопроект, устанавливающий... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:33

2022-11-25T17:33

2022-11-25T17:34

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) заявила РИА Новости, что законопроект, устанавливающий ответственность за публичные призывы к геноциду, разработан и находится на рассмотрении правительства.Занко отметила, что сейчас отсутствует чёткая юридическая закреплённая формулировка этого понятия."Нам нужно перейти к конкретно закреплённой отдельной статье, которая бы предусматривала ответственность за публичные призывы к геноциду", - добавила она."Сейчас работаем над поправками в Уголовный кодекс, по которым за публичные призывы к геноциду будет установлена ответственность в виде принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на срок до пяти лет", - подчеркнула она.По словам депутата, для госслужащих или, если призывы будут осуществляться "через СМИ, то может последовать наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишения свободы на срок до шести лет".Она отметила, что уголовное дело могут возбудить на любое физическое лицо, в том числе и на иностранцев.

https://ria.ru/20221121/zayavlenie-1833193230.html

https://ria.ru/20221124/pol-1833929100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, россия, единая россия