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В Госдуме разработали проект об ответственности за призывы к геноциду - РИА Новости, 25.11.2022
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В Госдуме разработали проект об ответственности за призывы к геноциду
В Госдуме разработали проект об ответственности за призывы к геноциду - РИА Новости, 25.11.2022
В Госдуме разработали проект об ответственности за призывы к геноциду
Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) заявила РИА Новости, что законопроект, устанавливающий... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:33
2022-11-25T17:34
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) заявила РИА Новости, что законопроект, устанавливающий ответственность за публичные призывы к геноциду, разработан и находится на рассмотрении правительства.Занко отметила, что сейчас отсутствует чёткая юридическая закреплённая формулировка этого понятия."Нам нужно перейти к конкретно закреплённой отдельной статье, которая бы предусматривала ответственность за публичные призывы к геноциду", - добавила она."Сейчас работаем над поправками в Уголовный кодекс, по которым за публичные призывы к геноциду будет установлена ответственность в виде принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на срок до пяти лет", - подчеркнула она.По словам депутата, для госслужащих или, если призывы будут осуществляться "через СМИ, то может последовать наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишения свободы на срок до шести лет".Она отметила, что уголовное дело могут возбудить на любое физическое лицо, в том числе и на иностранцев.
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общество, госдума рф, россия, единая россия
Общество, Госдума РФ, Россия, Единая Россия
17:33 25.11.2022 (обновлено: 17:34 25.11.2022)
 
В Госдуме разработали проект об ответственности за призывы к геноциду

Депутат Занко: в ГД разработали проект об ответственности за публичные призывы к геноциду

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) заявила РИА Новости, что законопроект, устанавливающий ответственность за публичные призывы к геноциду, разработан и находится на рассмотрении правительства.
"Что касается законопроекта о публичных призывах к геноциду, сейчас мы уже имеем этот законопроект, и он сейчас находится на написании отзыва правительства Российской Федерации", - сказала депутат.
Занко отметила, что сейчас отсутствует чёткая юридическая закреплённая формулировка этого понятия.
"Нам нужно перейти к конкретно закреплённой отдельной статье, которая бы предусматривала ответственность за публичные призывы к геноциду", - добавила она.
"Сейчас работаем над поправками в Уголовный кодекс, по которым за публичные призывы к геноциду будет установлена ответственность в виде принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на срок до пяти лет", - подчеркнула она.
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По словам депутата, для госслужащих или, если призывы будут осуществляться "через СМИ, то может последовать наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишения свободы на срок до шести лет".
Она отметила, что уголовное дело могут возбудить на любое физическое лицо, в том числе и на иностранцев.
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