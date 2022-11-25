https://ria.ru/20221125/genotsid-1834299695.html
В Госдуме разработали проект об ответственности за призывы к геноциду
В Госдуме разработали проект об ответственности за призывы к геноциду - РИА Новости, 25.11.2022
В Госдуме разработали проект об ответственности за призывы к геноциду
Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) заявила РИА Новости, что законопроект, устанавливающий... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:33
2022-11-25T17:33
2022-11-25T17:34
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) заявила РИА Новости, что законопроект, устанавливающий ответственность за публичные призывы к геноциду, разработан и находится на рассмотрении правительства.Занко отметила, что сейчас отсутствует чёткая юридическая закреплённая формулировка этого понятия."Нам нужно перейти к конкретно закреплённой отдельной статье, которая бы предусматривала ответственность за публичные призывы к геноциду", - добавила она."Сейчас работаем над поправками в Уголовный кодекс, по которым за публичные призывы к геноциду будет установлена ответственность в виде принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на срок до пяти лет", - подчеркнула она.По словам депутата, для госслужащих или, если призывы будут осуществляться "через СМИ, то может последовать наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишения свободы на срок до шести лет".Она отметила, что уголовное дело могут возбудить на любое физическое лицо, в том числе и на иностранцев.
https://ria.ru/20221121/zayavlenie-1833193230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, госдума рф, россия, единая россия
Общество, Госдума РФ, Россия, Единая Россия
17:33 25.11.2022 (обновлено: 17:34 25.11.2022)
В Госдуме разработали проект об ответственности за призывы к геноциду
Депутат Занко: в ГД разработали проект об ответственности за публичные призывы к геноциду
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) заявила РИА Новости, что законопроект, устанавливающий ответственность за публичные призывы к геноциду, разработан и находится на рассмотрении правительства.
"Что касается законопроекта о публичных призывах к геноциду, сейчас мы уже имеем этот законопроект, и он сейчас находится на написании отзыва правительства Российской Федерации", - сказала депутат.
Занко отметила, что сейчас отсутствует чёткая юридическая закреплённая формулировка этого понятия.
"Нам нужно перейти к конкретно закреплённой отдельной статье, которая бы предусматривала ответственность за публичные призывы к геноциду", - добавила она.
"Сейчас работаем над поправками в Уголовный кодекс, по которым за публичные призывы к геноциду будет установлена ответственность в виде принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на срок до пяти лет", - подчеркнула она.
По словам депутата, для госслужащих или, если призывы будут осуществляться "через СМИ, то может последовать наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишения свободы на срок до шести лет".
Она отметила, что уголовное дело могут возбудить на любое физическое лицо, в том числе и на иностранцев.