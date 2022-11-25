https://ria.ru/20221125/gaz-1834336915.html

ЕК: механизм общих закупок не запрещает странам ЕС покупать газ у России

ЕК: механизм общих закупок не запрещает странам ЕС покупать газ у России - РИА Новости, 25.11.2022

ЕК: механизм общих закупок не запрещает странам ЕС покупать газ у России

Новый механизм совместных закупок газа для ЕС не запрещает странам союза импортировать голубое топливо из России, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T19:11

2022-11-25T19:11

2022-11-25T19:39

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Новый механизм совместных закупок газа для ЕС не запрещает странам союза импортировать голубое топливо из России, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.Сегодня пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер, подчеркнул, что ЕК, как орган, формирующий официальные предложения по ограничительным мерам, не работала и не работает над запретом импорта российского газа в объединение.Министры энергетики стран Евросоюза накануне предварительно согласовали создание нового механизма совместных закупок "голубого топлива" в для следующей зимы. При это они договорились исключить российский газ из таких контрактов.Согласно информации Совета ЕС, объединение спроса на уровне союза даст ему более сильные рычаги воздействия на продавцов при покупке газа на мировых рынках, а также уберет ненужную конкуренцию за это топливо между государствами ЕС.Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет санкций против Москвы, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит введут с 5 декабря нынешнего года для нефти и 5 февраля 2023-го — для нефтепродуктов. При этом введение потолка цен на газ обсуждается.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркнул, что одностороннее ограничение цен со стороны Евросоюза станет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение экспорта.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221124/gaz-1834073488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, природный газ, европа